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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Серен
Брюгге - Серен: обзор матча 04 декабря 2021
Брюгге
04.12.2021, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Серен
17'
Б. Дост (П)
30'
Б. Дост
44'
С. Сандра
42'
А. Джаллоу
45+1'
Д. Дель Фабро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Серен
90'
+5
Желтая карточка
B. Boulenger
Замена
С. Н'Соки
️️️️
К. Мата
88'
Замена
Уэсли
️️️️
Б. Дост
80'
Замена
Х. Ванакен
️️️️
Р. Вормер
63'
Замена
М. Ритс
️️️️
Н. Мбамба
63'
45'
+1
ГОЛ! 3:2!
Д. Дель Фабро
Пас отдал
Ю. Мазиз
ГОЛ! 3:1!
С. Сандра
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
44'
42'
ГОЛ! 2:1!
А. Джаллоу
Пас отдал
Ю. Мазиз
37'
Желтая карточка
И. Сиссе
ГОЛ! 2:0!
Б. Дост
Пас отдал
Н. Ланг
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Дост
17'
16'
Желтая карточка
А. Бернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Сиссе Сандра
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Kiany Vroman
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
7
Уэсли
ЦФ
Серен
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
6
Theo Pierrot
ЦП
5
Rayan Djedje
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
4-3-2-1
22
Миньоле
13
Хендри
16
Рикка
72
Мбамба
44
Мехеле
22
Мата
70
Ланг
25
Вормер
14
Сандра
17
Де Кетеларе
12
Дост
3-1-4-2
30
Дитш
24
20
4
Дель Фабро
75
Сиссе
17
Бернье
15
Лахссаини
8
88
Мазиз
30
Джаллоу
9
Микаутадзе
22
Мата
34
Н'Соки
34
Н'Соки
22
Мата
25
Вормер
20
Ванакен
20
Ванакен
25
Вормер
72
Мбамба
23
Ритс
23
Ритс
72
Мбамба
12
Дост
7
Уэсли
7
Уэсли
12
Дост
Остались в запасе
Брюгге
Серен
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Kiany Vroman
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
14
Камаль Соуа
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
6
Theo Pierrot
ЦП
5
Rayan Djedje
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Kiany Vroman
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
14
Камаль Соуа
АП
Остались в запасе
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
6
Theo Pierrot
ЦП
5
Rayan Djedje
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Брюгге - Серен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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