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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Кортрейк
Эйпен - Кортрейк: обзор матча 27 ноября 2021
Эйпен
27.11.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Кортрейк
14'
Ж. Нгой
20'
С. Питерс
17'
К. Д'Хаен
48'
К. Вандендрище
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Кортрейк
Желтая карточка
J. Cools
87'
Замена
К. Эмбало
️️️️
Ж. Нгой
87'
Замена
Ж. Деом
️️️️
И. Нуху
86'
85'
Замена
Р. Алиуи
️️️️
П. Хабиб Гуйе
81'
Желтая карточка
К. Вандендрище
Замена
L. Rocha
️️️️
Э. Кайембе
73'
Замена
A. Beck
️️️️
Д. Эри
73'
63'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
М. Морено
Замена
К. Н'Дри
️️️️
С. Кейта
63'
Желтая карточка
Ж. Нгой
55'
48'
ГОЛ! 2:2!
К. Вандендрище
ГОЛ! 2:1!
С. Питерс
Пас отдал
Э. Кайембе
20'
17'
ГОЛ! 1:1!
К. Д'Хаен
Пас отдал
L. Rougeaux
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нгой
Пас отдал
И. Нуху
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
33
Абдул Нурудин
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Кортрейк
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
37
Абделькахар Кадри
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
16
Александар Радованович
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
7
Файз Селемани
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Эйпен
32
Andreas Beck
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
29
Виктор Торп
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
3-3-5
12
Агбаду
5
Амат
8
26
39
Кайембе
27
Кейта
19
Эри
7
Нгой
7
Нуху
8
Питерс
33
Нурудин
1-3-5
6
37
Кадри
18
Палаверса
26
Вандендрище
20
Деваэль
21
Морено
30
Д'Хаен
77
Гуйе
7
Селемани
19
Эри
32
32
19
Эри
7
Нуху
24
Деом
24
Деом
7
Нуху
7
Нгой
7
Эмбало
7
Эмбало
7
Нгой
27
Кейта
11
Н'Дри
11
Н'Дри
27
Кейта
39
Кайембе
45
45
39
Кайембе
21
Морено
11
Мбайо
11
Мбайо
21
Морено
77
Гуйе
7
Алиуи
7
Алиуи
77
Гуйе
Остались в запасе
Эйпен
Кортрейк
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
28
Joris Delle
ВР
29
Виктор Торп
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
33
Eric Ocansey
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
29
Виктор Торп
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
33
Eric Ocansey
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Эйпен - Кортрейк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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