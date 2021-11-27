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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Мехелен
Серкль Брюгге - Мехелен: обзор матча 27 ноября 2021
Серкль Брюгге
27.11.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Мехелен
63'
Д. Хотич (П)
77'
Р. Матондо
43'
Н. Сторм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Мехелен
Замена
Витиньо
️️️️
Д. Хотич
89'
Замена
В. Рубио
️️️️
Р. Матондо
89'
Замена
А. Мильян
️️️️
Т. Сомерс
83'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Л. Лопеш
83'
82'
Желтая карточка
В. Соуза
81'
Замена
I. De Camargo
️️️️
К. Мрабти
ГОЛ! 2:1!
Р. Матондо
Пас отдал
Д. Хотич
77'
Замена
D. Sousa
️️️️
О. Деман
75'
70'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
У. Кюйперс
70'
Замена
М. Швед
️️️️
Р. Скофс
69'
Замена
I. Swers
️️️️
L. Bijker
Желтая карточка
Л. Лопеш
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Хотич
63'
60'
Желтая карточка
L. Bijker
43'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сторм
Пас отдал
К. Мрабти
30'
Замена
С. Гуэ
️️️️
Ж. Хайреманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
22
Alexander Corryn
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
1
Томас Дидийон
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
20
Вальдо Рубио
ЛВ
6
F. Kanoute
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
2-3-1-5
35
Велкоски
22
3
Уткус
10
Хотич
22
Лопеш
39
Матондо
24
Сомерс
8
Декостер
2
Даланд
2
Деман
1
Дидийон
3-3-4
1
14
Уолш
8
16
11
Хайреманс
5
Соуза
17
Скофс
10
Сторм
99
Кюйперс
28
Мрабти
5
Ван Хоренбек
39
Матондо
20
Рубио
20
Рубио
39
Матондо
2
Деман
43
43
2
Деман
10
Хотич
2
Витиньо
2
Витиньо
10
Хотич
22
Лопеш
34
Ванхутте
34
Ванхутте
22
Лопеш
24
Сомерс
9
Мильян
9
Мильян
24
Сомерс
17
Скофс
9
Швед
9
Швед
17
Скофс
16
2
2
16
11
Хайреманс
10
Гуэ
10
Гуэ
11
Хайреманс
28
Мрабти
10
10
28
Мрабти
99
Кюйперс
9
Энгвалль
9
Энгвалль
99
Кюйперс
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Мехелен
89
Себастьян Брюззезе
ВР
6
F. Kanoute
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
6
F. Kanoute
ЦФ
Остались в запасе
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Серкль Брюгге - Мехелен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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