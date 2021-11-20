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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Серен
Оуд-Хеверли - Серен: обзор матча 20 ноября 2021
Оуд-Хеверли
20.11.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Серен
73'
М. Мертенс
20'
Ж. Микаутадзе
71'
Ю. Мазиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оуд-Хеверли - Серен
Желтая карточка
К. Мерсье
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
B. Boulenger
89'
Замена
T. Pierrot
️️️️
Ж. Микаутадзе
75'
Замена
А. Джаллоу
️️️️
Ю. Мазиз
ГОЛ! 1:2!
М. Мертенс
Пас отдал
Л. Шенгелия
73'
Замена
Y. Aguemon
️️️️
К. Де Норре
73'
71'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Мазиз
Пас отдал
Ж. Микаутадзе
Желтая карточка
А. Де Сар
62'
Замена
А. Де Сар
️️️️
С. Схрайверс
56'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Т. Вльетинк
56'
Желтая карточка
С. Схрайверс
26'
24'
Желтая карточка
И. Сиссе
20'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Микаутадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Морган Поти
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
7
Yannick Aguemon
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
Серен
4
Wagane Faye
ЦЗ
6
Theo Pierrot
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
3-1-5
22
Ромо
91
39
Озкаджар
24
Де Норре
16
Кейта
8
Схрайверс
9
Каба
30
Мерсье
33
Мертенс
77
Вльетинк
3-1-4-2
30
Дитш
24
4
Дель Фабро
20
75
Сиссе
18
Поти
8
17
Бернье
88
Мазиз
99
Муандилмаджи
9
Микаутадзе
77
Вльетинк
27
Шенгелия
27
Шенгелия
77
Вльетинк
24
Де Норре
7
7
24
Де Норре
8
Схрайверс
24
Де Сар
24
Де Сар
8
Схрайверс
9
Микаутадзе
6
6
9
Микаутадзе
88
Мазиз
30
Джаллоу
30
Джаллоу
88
Мазиз
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Серен
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
4
Wagane Faye
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
Остались в запасе
4
Wagane Faye
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Оуд-Хеверли - Серен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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