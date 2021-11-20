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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Эйпен
Стандард - Эйпен: обзор матча 20 ноября 2021
Стандард
20.11.2021, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Эйпен
45+3'
Э. Агбаду (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Эйпен
Замена
К. Фай
️️️️
У. Сике
90'
+3
90'
Желтая карточка
С. Кейта
86'
Замена
Ж. Деом
️️️️
Ж. Амат
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
А. Доннум
73'
Замена
Г. Цимирот
️️️️
С. Бастьен
73'
71'
Замена
L. Rocha
️️️️
К. Н'Дри
71'
Замена
Б. Ламберт
️️️️
A. Beck
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
С. Амалла
66'
54'
Желтая карточка
К. Н'Дри
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Агбаду
45'
+3
Желтая карточка
Н. Раскин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
41
Уго Сике
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
33
Абдул Нурудин
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Стандард
19
Коллинс Фай
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
5
Мусса Сиссако
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Эйпен
24
Жером Деом
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
3-4-1-2
30
Хенкине
27
Нкунку
20
Бокади
3
Дюсенн
34
Лайфис
43
Раскин
21
Амалла
22
Бастьен
15
Доннум
99
Клаусс
41
Сике
4-2-5
12
Агбаду
5
Амат
32
8
26
39
Кайембе
33
Нурудин
8
Питерс
11
Н'Дри
7
Нгой
14
Превляк
41
Сике
19
Фай
19
Фай
41
Сике
22
Бастьен
59
Цимирот
59
Цимирот
22
Бастьен
15
Доннум
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
15
Доннум
21
Амалла
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
21
Амалла
5
Амат
24
Деом
24
Деом
5
Амат
32
35
Ламберт
35
Ламберт
32
11
Н'Дри
45
45
11
Н'Дри
Остались в запасе
Стандард
Эйпен
5
Мусса Сиссако
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
27
Сибири Кейта
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
5
Мусса Сиссако
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
Остались в запасе
27
Сибири Кейта
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Стандард - Эйпен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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