Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Шарлеруа
Юнион СЖ - Шарлеруа: обзор матча 06 ноября 2021
Юнион СЖ
06.11.2021, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Шарлеруа
29'
Д. Ундав
34'
Б. Ньивкоп
39'
Д. Ундав
78'
Ж. Кайембе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Юнион СЖ - Шарлеруа
Замена
М. Соринола
️️️️
К. Митома
86'
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Б. Ньивкоп
79'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Ж. Кайембе
78'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
К. Нильсен
68'
53'
Желтая карточка
К. Зедадка
ГОЛ! 3:0!
Д. Ундав
39'
ГОЛ! 2:0!
Б. Ньивкоп
Пас отдал
К. Нильсен
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундав
Пас отдал
Д. Ванзейр
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
88
Рюта Мориока
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
11
Шамар Николсон
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Юнион СЖ
5
Йонас Багер
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
35
Tibo Herbots
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Шарлеруа
40
Mateo Chiacig
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
8
Адем Зорган
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
3-2-1-4
21
Пирар
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
2
Ньивкоп
10
Теума
22
Митома
26
Ундав
13
Ванзейр
94
Нильсен
25
Марк
3-3-1-3
12
Коффи
25
Андреу
5
Кнежевич
18
Кайембе
88
Мориока
23
Илаймахаритра
2
Васински
98
Зедадка
21
Зарури
8
Голизаде
11
Николсон
2
Ньивкоп
19
Франсуа
19
Франсуа
2
Ньивкоп
94
Нильсен
94
Лапуссен
94
Лапуссен
94
Нильсен
22
Митома
29
Соринола
29
Соринола
22
Митома
Остались в запасе
Юнион СЖ
Шарлеруа
5
Йонас Багер
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
35
Tibo Herbots
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
40
Mateo Chiacig
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
8
Адем Зорган
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
5
Йонас Багер
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
35
Tibo Herbots
ЦФ
Остались в запасе
40
Mateo Chiacig
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
8
Адем Зорган
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Юнион СЖ - Шарлеруа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
Новости команд
Все
Юнион СЖ
Шарлеруа
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+