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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Антверпен
Серкль Брюгге - Антверпен: обзор матча 31 октября 2021
Серкль Брюгге
31.10.2021, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Антверпен
57'
М. Фрай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Антверпен
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
90'
+2
90'
Желтая карточка
Р. Де Лат
Замена
О. Деман
️️️️
Д. Хотич
84'
Замена
Б. Попович
️️️️
Витиньо
84'
80'
Замена
А. Сек
️️️️
М. Фрай
80'
Замена
Й. Батай
️️️️
М. Бенсон
Замена
К. Данке
️️️️
А. Мильян
75'
70'
Желтая карточка
М. Саматта
Желтая карточка
Й. Даланд
70'
65'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
В. Фишер
65'
Замена
М. Саматта
️️️️
П. Геркенс
63'
Желтая карточка
Б. Верстате
60'
Желтая карточка
А. Юсуф
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Фрай
Желтая карточка
D. Sousa
52'
Желтая карточка
Д. Хотич
45'
+2
39'
Желтая карточка
С. Винс
Замена
Д. Велкоски
️️️️
A. Corryn
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
22
Alexander Corryn
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
43
David Sousa
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
7
Виктор Фишер
ЦФ
80
Альхассан Юсуф
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
8
Робб Декостер
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
7
Мишель Баликвиша
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
1-3-1-5
22
3
Уткус
10
Хотич
28
ван дер Брюгген
39
Матондо
24
Сомерс
2
Даланд
2
Витиньо
9
Мильян
1
Дидийон
4-2-1-3
1
Бутез
3
Энгелс
23
Винс
4
Алмейда
2
Де Лат
4
Верстате
18
Геркенс
14
Бенсон
9
Фрай
80
Юсуф
7
Фишер
2
Витиньо
5
Попович
5
Попович
2
Витиньо
22
35
Велкоски
35
Велкоски
22
10
Хотич
2
Деман
2
Деман
10
Хотич
9
Мильян
9
Данке
9
Данке
9
Мильян
9
Фрай
4
Сек
4
Сек
9
Фрай
14
Бенсон
25
Батай
25
Батай
14
Бенсон
7
Фишер
7
Баликвиша
7
Баликвиша
7
Фишер
18
Геркенс
38
Саматта
38
Саматта
18
Геркенс
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Антверпен
89
Себастьян Брюззезе
ВР
8
Робб Декостер
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
1
Ортвен Де Вольф
ВР
14
Пьер Двомо
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
8
Робб Декостер
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
14
Пьер Двомо
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Серкль Брюгге - Антверпен
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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