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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Стандард
Серкль Брюгге - Стандард: обзор матча 23 октября 2021
Серкль Брюгге
23.10.2021, суббота, 17:15
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Стандард
16'
Й. Даланд
4'
С. Бастьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Стандард
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Р. Матондо
90'
+2
Замена
К. Данке
️️️️
А. Мильян
87'
Замена
О. Деман
️️️️
Т. Сомерс
87'
87'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Клаусс
Замена
Д. Велкоски
️️️️
Д. Хотич
85'
80'
Желтая карточка
У. Сике
Желтая карточка
А. Мильян
77'
68'
Желтая карточка
Д. Дрэгуш
66'
Желтая карточка
Н. Дюсенн
62'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Х. Рафья
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
54'
47'
Желтая карточка
Х. Рафья
39'
Желтая карточка
А. Тапсоба
ГОЛ! 1:1!
Й. Даланд
16'
15'
Желтая карточка
А. Аль-Дахил
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Бастьен
Пас отдал
Клаусс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
22
Alexander Corryn
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
1
Томас Дидийон
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
41
Уго Сике
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
1-3-1-5
22
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
10
Хотич
39
Матондо
2
Даланд
9
Мильян
2
Витиньо
43
24
Сомерс
3-3-4
16
Бодар
2
Аль-Дахил
3
Дюсенн
27
Нкунку
22
Бастьен
43
Раскин
24
Рафья
10
Дрэгуш
15
Тапсоба
41
Сике
99
Клаусс
10
Хотич
35
Велкоски
35
Велкоски
10
Хотич
39
Матондо
34
Ванхутте
34
Ванхутте
39
Матондо
9
Мильян
9
Данке
9
Данке
9
Мильян
24
Сомерс
2
Деман
2
Деман
24
Сомерс
24
Рафья
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
24
Рафья
99
Клаусс
11
Мюлека
11
Мюлека
99
Клаусс
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Стандард
5
Борис Попович
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
30
Лоран Хенкине
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
5
Борис Попович
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Серкль Брюгге - Стандард
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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