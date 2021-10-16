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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Серен
Юнион СЖ - Серен: обзор матча 16 октября 2021
Юнион СЖ
16.10.2021, суббота, 17:15
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
4 : 2
Завершен
Серен
55'
К. Митома
66'
Д. Ундав
76'
К. Митома
90'
К. Митома
31'
А. Джаллоу
35'
Ж. Микаутадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Юнион СЖ - Серен
ГОЛ! 4:2!
К. Митома
90'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
83'
81'
Желтая карточка
Д. Дель Фабро
81'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
М. Поти
ГОЛ! 3:2!
К. Митома
76'
71'
Замена
Д. Дель Фабро
️️️️
А. Бернье
ГОЛ! 2:2!
Д. Ундав
66'
58'
Желтая карточка
А. Джаллоу
ГОЛ! 1:2!
К. Митома
55'
Замена
К. Митома
️️️️
Б. Ньивкоп
46'
Вторая желтая
Л. Амани
45'
35'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Микаутадзе
Пас отдал
Ю. Мазиз
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Джаллоу
Пас отдал
И. Сиссе
Желтая карточка
Л. Амани
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Морган Поти
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Серен
4
Wagane Faye
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
3-4-3
1
Морис
44
ван дер Хейден
16
Берджесс
27
Кандусс
2
Ньивкоп
10
Теума
94
Лапуссен
10
Амани
94
Нильсен
13
Ванзейр
26
Ундав
2-1-5-2
30
Дитш
20
24
75
Сиссе
18
Поти
70
Самбу
8
17
Бернье
88
Мазиз
9
Микаутадзе
30
Джаллоу
2
Ньивкоп
22
Митома
22
Митома
2
Ньивкоп
17
Бернье
4
Дель Фабро
4
Дель Фабро
17
Бернье
18
Поти
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
18
Поти
Остались в запасе
Юнион СЖ
Серен
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
4
Wagane Faye
ЦЗ
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Остались в запасе
4
Wagane Faye
ЦЗ
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Юнион СЖ - Серен
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
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1 : 2
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Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
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Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
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1 : 1
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Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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