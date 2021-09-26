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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Антверпен
Юнион СЖ - Антверпен: обзор матча 26 сентября 2021
Юнион СЖ
26.09.2021, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Антверпен
43'
Д. Ундав
71'
М. Фрай
79'
М. Бенсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Юнион СЖ - Антверпен
Замена
Л. Амани
️️️️
К. Нильсен
90'
+2
87'
Желтая карточка
М. Бенсон
79'
ГОЛ! 1:2!
М. Бенсон
Пас отдал
В. Фишер
78'
Замена
Ф. Арун
️️️️
Б. Верстате
Замена
С. Линен
️️️️
Д. Марк
76'
Замена
К. Митома
️️️️
Д. Ванзейр
76'
72'
Желтая карточка
В. Фишер
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Фрай
61'
Замена
М. Бенсон
️️️️
П. Геркенс
61'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
М. Саматта
61'
Замена
В. Фишер
️️️️
К. Миеси
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
58'
46'
Замена
А. Сек
️️️️
Й. Батай
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундав
43'
Желтая карточка
Л. Лапуссен
38'
34'
Желтая карточка
М. Фрай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
29
Мэттью Соринола
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
17
Роббе Киринен
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
7
Виктор Фишер
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
3-3-4
1
Морис
5
Багер
16
Берджесс
27
Кандусс
2
Ньивкоп
10
Теума
94
Лапуссен
26
Ундав
94
Нильсен
25
Марк
13
Ванзейр
4-4-2
1
Бутез
25
Батай
24
Дессоле
4
Алмейда
20
Бута
23
Миеси
4
Верстате
18
Геркенс
44
Наингголан
9
Фрай
38
Саматта
94
Нильсен
10
Амани
10
Амани
94
Нильсен
25
Марк
44
Линен
44
Линен
25
Марк
13
Ванзейр
22
Митома
22
Митома
13
Ванзейр
18
Геркенс
14
Бенсон
14
Бенсон
18
Геркенс
25
Батай
4
Сек
4
Сек
25
Батай
4
Верстате
38
Арун
38
Арун
4
Верстате
23
Миеси
7
Фишер
7
Фишер
23
Миеси
38
Саматта
19
Эггештайн
19
Эггештайн
38
Саматта
Остались в запасе
Юнион СЖ
Антверпен
21
Люка Пирар
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
1
Ортвен Де Вольф
ВР
17
Роббе Киринен
ПЗ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
17
Роббе Киринен
ПЗ
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Юнион СЖ - Антверпен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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