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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Брюгге
Шарлеруа - Брюгге: обзор матча 18 сентября 2021
Шарлеруа
18.09.2021, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Брюгге
90+2'
Ш. Де Кетеларе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Брюгге
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Ш. Де Кетеларе
87'
Желтая карточка
Э. Баланта
76'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
К. Соуа
Замена
М. Фалл
️️️️
М. Илаймахаритра
74'
Желтая карточка
Ж. Кайембе
62'
60'
Желтая карточка
Ш. Де Кетеларе
Замена
К. Бедья
️️️️
Ш. Николсон
59'
56'
Замена
Э. Баланта
️️️️
Уэсли
46'
Замена
Н. Ланг
️️️️
Ф. Мауасса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
8
Адем Зорган
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Камаль Соуа
АП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Шарлеруа
16
Didier Desprez
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
2
Мартин Васински
ЦП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
8
Оуэн Отасови
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
99
Тибо Персин
ПП
12
Бас Дост
ЦФ
4-3-3
12
Коффи
18
Кайембе
5
Кнежевич
2
Ван Клемпут
25
Андреу
88
Мориока
23
Илаймахаритра
38
Чачуа
8
Зорган
11
Николсон
21
Зарури
4-3-2-1
22
Миньоле
23
Соболь
44
Мехеле
13
Хендри
27
Мауасса
22
Мата
23
Ритс
20
Ванакен
17
Де Кетеларе
14
Соуа
7
Уэсли
23
Илаймахаритра
7
Фалл
7
Фалл
23
Илаймахаритра
11
Николсон
9
Бедья
9
Бедья
11
Николсон
14
Соуа
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
14
Соуа
7
Уэсли
3
Баланта
3
Баланта
7
Уэсли
27
Мауасса
70
Ланг
70
Ланг
27
Мауасса
Остались в запасе
Шарлеруа
Брюгге
98
Карим Зедадка
ЛВ
16
Didier Desprez
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
99
Тибо Персин
ПП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
98
Карим Зедадка
ЛВ
16
Didier Desprez
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
99
Тибо Персин
ПП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Шарлеруа - Брюгге
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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