Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Зюлте-Варегем
Юнион СЖ - Зюлте-Варегем: обзор матча 18 сентября 2021
Юнион СЖ
18.09.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
53'
Д. Ундав
85'
М. Соринола
78'
З. Гано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Юнион СЖ - Зюлте-Варегем
89'
Замена
А. Фадера
️️️️
D. Hubert
Замена
С. ван дер Хейден
️️️️
Б. Ньивкоп
88'
ГОЛ! 2:1!
М. Соринола
Пас отдал
Д. Ундав
85'
81'
Замена
I. Seck
️️️️
Д. Кутеса
78'
ГОЛ! 1:1!
З. Гано
77'
Замена
Л. Виген
️️️️
А. Чиранни
Замена
К. Митома
️️️️
Д. Ванзейр
73'
Замена
М. Соринола
️️️️
Л. Лапуссен
73'
Замена
Т. Теума
️️️️
С. Линен
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундав
Пас отдал
С. Линен
53'
15'
Желтая карточка
Б. Срарфи
9'
Красная карточка
А. Сиссако
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
13
Лассе Виген
ЦП
21
Ibrahima Seck
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
3-3-4
1
Морис
5
Багер
16
Берджесс
27
Кандусс
94
Лапуссен
2
Ньивкоп
44
Линен
26
Ундав
25
Марк
13
Ванзейр
94
Нильсен
2-1-1-5
69
Бостин
5
Сермо
28
Плетинкс
8
Сиссако
7
Кутеса
19
Срарфи
91
Домпе
6
25
Хамфрис
2
Чиранни
2
Ньивкоп
44
ван дер Хейден
44
ван дер Хейден
2
Ньивкоп
44
Линен
10
Теума
10
Теума
44
Линен
13
Ванзейр
22
Митома
22
Митома
13
Ванзейр
94
Лапуссен
29
Соринола
29
Соринола
94
Лапуссен
2
Чиранни
13
Виген
13
Виген
2
Чиранни
7
Кутеса
21
21
7
Кутеса
6
39
Фадера
39
Фадера
6
Остались в запасе
Юнион СЖ
Зюлте-Варегем
21
Люка Пирар
ВР
10
Лазаре Амани
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
10
Лазаре Амани
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Юнион СЖ - Зюлте-Варегем
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
Новости команд
Все
Юнион СЖ
Зюлте-Варегем
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+