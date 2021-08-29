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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Оуд-Хеверли
Антверпен - Оуд-Хеверли: обзор матча 29 августа 2021
Антверпен
29.08.2021, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Оуд-Хеверли
38'
М. Мертенс (АГ)
45+2'
М. Фрай (П)
77'
Л. Шенгелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
Б. Верстате
90'
+3
90'
+3
Вторая желтая
S. Dewaest
83'
Желтая карточка
S. Dewaest
Замена
М. Бенсон
️️️️
Р. Наингголан
79'
77'
ГОЛ! 2:1!
Л. Шенгелия
Пас отдал
К. Мерсье
74'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
М. Аль-Тамари
Желтая карточка
А. Бута
72'
67'
Желтая карточка
P. Ngawa
Желтая карточка
М. Баликвиша
67'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
К. Миеси
60'
Замена
А. Бута
️️️️
Й. Батай
60'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
М. Фрай
60'
55'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
М. Мертенс
Желтая карточка
С. Винс
54'
48'
Желтая карточка
М. Мертенс
Замена
Б. Верстате
️️️️
А. Юсуф
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Фрай
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Мертенс
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
25
Йелле Батай
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
80
Альхассан Юсуф
ЦФ
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
7
Мишель Баликвиша
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Оуд-Хеверли
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
3-4-3
1
Бутез
3
Энгелс
2
Де Лат
23
Винс
44
Наингголан
25
Батай
23
Миеси
18
Геркенс
80
Юсуф
9
Фрай
7
Фишер
3-2-5
22
Ромо
91
39
Озкаджар
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
33
Малинов
11
5
33
Мертенс
24
Де Сар
30
Мерсье
25
Батай
20
Бута
20
Бута
25
Батай
44
Наингголан
14
Бенсон
14
Бенсон
44
Наингголан
80
Юсуф
4
Верстате
4
Верстате
80
Юсуф
23
Миеси
7
Баликвиша
7
Баликвиша
23
Миеси
9
Фрай
19
Эггештайн
19
Эггештайн
9
Фрай
11
Аль-Тамари
27
Шенгелия
27
Шенгелия
11
Аль-Тамари
33
Мертенс
8
Схрайверс
8
Схрайверс
33
Мертенс
Остались в запасе
Антверпен
Оуд-Хеверли
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
Остались в запасе
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Антверпен - Оуд-Хеверли
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
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