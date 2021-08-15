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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Брюгге
Зюлте-Варегем - Брюгге: обзор матча 15 августа 2021
Зюлте-Варегем
15.08.2021, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
0 : 4
Завершен
Брюгге
42'
Н. Ланг
65'
Р. Вормер
69'
Х. Ванакен
75'
Ш. Де Кетеларе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Брюгге
90'
+3
Вторая желтая
Э. Соболь
Желтая карточка
А. Фадера
83'
80'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
Н. Мбамба
Замена
А. Фадера
️️️️
Э. Плетинкс
76'
75'
ГОЛ! 0:4!
Ш. Де Кетеларе
72'
Желтая карточка
Э. Соболь
69'
ГОЛ! 0:3!
Х. Ванакен
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
65'
ГОЛ! 0:2!
Р. Вормер
Пас отдал
Н. Ланг
Желтая карточка
Й. Фоссен
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ланг
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
32'
Желтая карточка
Р. Вормер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
72
Ноа Мбамба
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
56
Rousseau De Poorter
ЦЗ
6
Omar Govea
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
24
Даниэль Перес
ЦФ
3-2-5
69
Бостин
28
Плетинкс
28
Де Бок
5
Сермо
8
Сиссако
13
Виген
25
Хамфрис
9
Фоссен
91
Домпе
6
9
Гано
3-1-4-1-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
23
Соболь
44
Мехеле
3
Баланта
20
Ванакен
25
Вормер
70
Ланг
22
Мата
17
Де Кетеларе
72
Мбамба
28
Плетинкс
39
Фадера
39
Фадера
28
Плетинкс
72
Мбамба
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
72
Мбамба
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Брюгге
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
56
Rousseau De Poorter
ЦЗ
6
Omar Govea
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
24
Даниэль Перес
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
56
Rousseau De Poorter
ЦЗ
6
Omar Govea
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
24
Даниэль Перес
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Зюлте-Варегем - Брюгге
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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