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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Оуд-Хеверли
Генк - Оуд-Хеверли: обзор матча 14 августа 2021
Генк
14.08.2021, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
3'
Т. Бонгонда
59'
П. Онуачу
78'
Д. Ито
90+2'
К. Торстведт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Оуд-Хеверли
ГОЛ! 4:0!
К. Торстведт
90'
+2
Замена
Б. Тома
️️️️
Т. Бонгонда
85'
Замена
М. МакКензи
️️️️
Д. Лукуми
80'
ГОЛ! 3:0!
Д. Ито
Пас отдал
Т. Бонгонда
78'
78'
Замена
Д. Уедраого
️️️️
S. Dewaest
78'
Замена
A. Allemeersch
️️️️
С. Схрайверс
70'
Желтая карточка
S. Dewaest
67'
Замена
D. Vekemans
️️️️
М. Мертенс
ГОЛ! 2:0!
П. Онуачу
59'
53'
Желтая карточка
С. Схрайверс
Желтая карточка
Д. Лукуми
49'
46'
Замена
М. Аль-Тамари
️️️️
Б. Беше
Замена
К. Торстведт
️️️️
М. Трезор
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бонгонда
Пас отдал
Х. Артеага
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Брайан Хейнен
ЦП
31
Майк Трезор
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
P. Ngawa
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Оуд-Хеверли
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
32
Daan Vekemans
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Вандевордт
3
Артеага
26
Лукуми
46
Куэста
27
Муньос
6
Эйтинг
8
Хейнен
10
Ито
31
Трезор
10
Бонгонда
30
Онуачу
4-5
22
Ромо
24
Де Норре
91
39
Озкаджар
33
Беше
5
8
Схрайверс
9
Анри
30
Мерсье
33
Мертенс
31
Трезор
42
Торстведт
42
Торстведт
31
Трезор
26
Лукуми
3
МакКензи
3
МакКензи
26
Лукуми
10
Бонгонда
24
Тома
24
Тома
10
Бонгонда
33
Беше
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
33
Беше
91
15
Уедраого
15
Уедраого
91
8
Схрайверс
34
34
8
Схрайверс
33
Мертенс
32
32
33
Мертенс
Остались в запасе
Генк
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
38
Ореган Раве
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Остались в запасе
38
Ореган Раве
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Генк - Оуд-Хеверли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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