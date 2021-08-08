Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Шарлеруа
Оуд-Хеверли - Шарлеруа: обзор матча 08 августа 2021
Оуд-Хеверли
08.08.2021, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Шарлеруа
61'
Т. Анри
8'
А. Зорган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оуд-Хеверли - Шарлеруа
90'
Желтая карточка
С. Кнежевич
87'
Замена
М. Фалл
️️️️
Ш. Николсон
Замена
D. Vekemans
️️️️
С. Схрайверс
84'
Замена
Д. Уедраого
️️️️
S. Dewaest
75'
71'
Замена
G. Gillet
️️️️
А. Голизаде
ГОЛ! 1:1!
Т. Анри
61'
Замена
М. Мертенс
️️️️
Б. Беше
48'
Замена
М. Аль-Тамари
️️️️
К. Малинов
46'
Желтая карточка
К. Де Норре
28'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Зорган
Пас отдал
Ж. Кайембе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
9
Тома Анри
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
11
Шамар Николсон
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
8
Адем Зорган
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Оуд-Хеверли
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
32
Daan Vekemans
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
Шарлеруа
40
Mateo Chiacig
ВР
38
Джексон Чачуа
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
4-2-4
22
Ромо
91
33
Беше
39
Озкаджар
24
Де Норре
33
Малинов
16
Кейта
9
Анри
5
30
Мерсье
8
Схрайверс
3-2-1-4
12
Коффи
24
Дессоле
25
Андреу
5
Кнежевич
2
Ван Клемпут
18
Кайембе
88
Мориока
21
Зарури
8
Зорган
8
Голизаде
11
Николсон
33
Малинов
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
33
Малинов
8
Схрайверс
32
32
8
Схрайверс
33
Беше
33
Мертенс
33
Мертенс
33
Беше
91
15
Уедраого
15
Уедраого
91
11
Николсон
7
Фалл
7
Фалл
11
Николсон
8
Голизаде
30
30
8
Голизаде
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Шарлеруа
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
40
Mateo Chiacig
ВР
38
Джексон Чачуа
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
Остались в запасе
40
Mateo Chiacig
ВР
38
Джексон Чачуа
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Оуд-Хеверли - Шарлеруа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
Новости команд
Все
Оуд-Хеверли
Шарлеруа
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
2
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+