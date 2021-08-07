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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Эйпен
Мехелен - Эйпен: обзор матча 07 августа 2021
Мехелен
07.08.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Эйпен
33'
В. Соуза
49'
С. Питерс
85'
Э. Агбаду
90'
К. Эмбало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Эйпен
90'
+1
Желтая карточка
К. Эмбало
90'
ГОЛ! 1:3!
К. Эмбало
88'
Замена
И. Нуху
️️️️
Ж. Нгой
88'
Замена
Б. Ламберт
️️️️
L. Rocha
85'
ГОЛ! 1:2!
Э. Агбаду
Пас отдал
С. Питерс
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
К. Мрабти
79'
71'
Замена
L. Rocha
️️️️
С. Превляк
71'
Замена
К. Эмбало
️️️️
К. Н'Дри
Замена
Н. Сторм
️️️️
У. Кюйперс
57'
Замена
М. Швед
️️️️
Ж. Хайреманс
57'
49'
ГОЛ! 1:1!
С. Питерс
Пас отдал
С. Превляк
42'
Желтая карточка
С. Превляк
ГОЛ! 1:0!
В. Соуза
Пас отдал
Ж. Хайреманс
33'
25'
Замена
Ж. Деом
️️️️
J. Cools
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Эйпен
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
33
Абдул Нурудин
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
10
Никола Сторм
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Эйпен
24
Жером Деом
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
0
P. Akono
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
3-5-2
1
14
Уолш
30
16
11
Хайреманс
5
Соуза
17
Скофс
28
Мрабти
10
Гуэ
99
Кюйперс
9
Дрейф
3-2-5
5
Амат
12
Агбаду
32
26
39
Кайембе
7
Нгой
19
Эри
8
Питерс
11
Н'Дри
14
Превляк
11
Хайреманс
9
Швед
9
Швед
11
Хайреманс
99
Кюйперс
10
Сторм
10
Сторм
99
Кюйперс
28
Мрабти
9
Энгвалль
9
Энгвалль
28
Мрабти
26
24
Деом
24
Деом
26
7
Нгой
7
Нуху
7
Нуху
7
Нгой
35
Ламберт
35
Ламберт
14
Превляк
45
45
14
Превляк
11
Н'Дри
7
Эмбало
7
Эмбало
11
Н'Дри
Остались в запасе
Мехелен
Эйпен
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
30
Robin Himmelmann
ЦФ
0
P. Akono
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
30
Robin Himmelmann
ЦФ
0
P. Akono
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Мехелен - Эйпен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Аргосстадион
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Мехелен
Эйпен
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2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
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2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
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