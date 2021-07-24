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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Зюлте-Варегем
Оуд-Хеверли - Зюлте-Варегем: обзор матча 24 июля 2021
Оуд-Хеверли
24.07.2021, суббота, 17:15
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
42'
Т. Анри (П)
24'
Й. Фоссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оуд-Хеверли - Зюлте-Варегем
Желтая карточка
К. Малинов
90'
+4
Желтая карточка
М. Аль-Тамари
87'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
Б. Беше
84'
80'
Желтая карточка
Б. Срарфи
79'
Замена
Б. Срарфи
️️️️
Ж. Домпе
Замена
D. Vekemans
️️️️
С. Схрайверс
74'
71'
Замена
S. Berahino
️️️️
O. Govea
71'
Замена
З. Гано
️️️️
Й. Фоссен
Желтая карточка
P. Ngawa
70'
62'
Вторая желтая
J. van Aken
48'
Желтая карточка
J. van Aken
Замена
М. Аль-Тамари
️️️️
Л. Патрис
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Анри
42'
41'
Желтая карточка
Й. Фоссен
Желтая карточка
Л. Патрис
37'
32'
Желтая карточка
Л. Де Бок
24'
ГОЛ! 0:1!
Й. Фоссен
Пас отдал
O. Govea
18'
Желтая карточка
А. Сиссако
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
6
Omar Govea
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Оуд-Хеверли
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
32
Daan Vekemans
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
29
Mathieu De Smet
ЦП
19
Бассем Срарфи
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
3-2-5
22
Ромо
33
Беше
39
Озкаджар
24
Де Норре
33
Малинов
16
Кейта
9
Анри
5
27
Патрис
30
Мерсье
8
Схрайверс
2-3-5
69
Бостин
28
Де Бок
5
Сермо
6
8
Сиссако
13
Виген
91
Домпе
9
Фоссен
6
4
25
Хамфрис
27
Патрис
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
27
Патрис
8
Схрайверс
32
32
8
Схрайверс
33
Беше
77
Вльетинк
77
Вльетинк
33
Беше
91
Домпе
19
Срарфи
19
Срарфи
91
Домпе
6
9
9
6
9
Фоссен
9
Гано
9
Гано
9
Фоссен
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Зюлте-Варегем
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
1
Сэмми Боссут
ВР
29
Mathieu De Smet
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
29
Mathieu De Smet
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Оуд-Хеверли - Зюлте-Варегем
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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Оуд-Хеверли
Зюлте-Варегем
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
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2016.01.31 07:10
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2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
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2021.08.19 10:22
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