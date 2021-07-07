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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Валюр
Динамо Загреб - Валюр: обзор матча 07 июля 2021
Динамо Загреб
07.07.2021, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 2
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Валюр
8'
А. Адеми
41'
Л. Майер (П)
72'
А. Адеми
88'
K. Freyr Sigurðsson
90'
A. Adolphsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Загреб - Валюр
90'
ГОЛ! 3:2!
A. Adolphsson
88'
Пенальти не реализован!
K. Freyr Sigurðsson
88'
ГОЛ! 3:1!
K. Freyr Sigurðsson
82'
Желтая карточка
C. Køhler
Пенальти не реализован!
А. Адеми
82'
76'
Замена
J. Vall
️️️️
O. Sigurður Ómarsson
76'
Замена
A. Ormarsson
️️️️
B. Heimisson
Замена
С. Куленович
️️️️
Д. Чоп
75'
Замена
М. Толич
️️️️
Л. Майер
75'
ГОЛ! 3:0!
А. Адеми
Пас отдал
Л. Кастрати
72'
67'
Замена
C. Køhler
️️️️
H. Páll Sigurðsson
66'
Замена
A. Adolphsson
️️️️
S. Egill Lárusson
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Й. Мишич
59'
Замена
М. Чуже
️️️️
Л. Менало
59'
45'
+1
Желтая карточка
H. Páll Sigurðsson
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Майер
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Адеми
Пас отдал
Л. Майер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Валюр
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
13
Rasmus Steenberg Christiansen
ЦФ
22
Birkir Heimisson
ЦФ
7
Haukur Páll Sigurðsson
ЦФ
11
Sigurður Egill Lárusson
ЦФ
14
Gudmundur Andri Tryggvason
ЦФ
9
Patrick Pedersen
ЦФ
10
Kristinn Freyr Sigurðsson
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
4
Sebastian Hedlund
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Марко Толич
АП
14
Амер Гояк
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
25
Марио Чуже
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Валюр
16
Магнус Эгилссон
ЛЗ
15
Sverrir Páll Hjaltested
ЦФ
95
Sveinn Sigurður Jóhannesson
ЦФ
17
Andri Adolphsson
ЦФ
77
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
ЦФ
88
ArnÃ³r SmÃ¡rason
ЦФ
33
Almarr Ormarsson
ЦФ
4
Christian Køhler
ЦФ
3
Johannes Vall
ЦФ
4-1-3-2
24
Загорац
28
Теофил-Катерин
5
Лауритсен
23
Стефули
30
Стоянович
18
Якич
14
Майер
27
Мишич
45
Адеми
17
Менало
9
Чоп
1-5
1
Халльдорсон
2
Саеварссон
14
4
20
10
9
17
Менало
25
Чуже
25
Чуже
17
Менало
9
Чоп
17
Куленович
17
Куленович
9
Чоп
14
Майер
10
Толич
10
Толич
14
Майер
27
Мишич
10
Кастрати
10
Кастрати
27
Мишич
15
15
11
17
17
11
22
33
33
22
7
4
4
7
20
3
3
20
Остались в запасе
Динамо Загреб
Валюр
20
Мартин Батурина
ЦП
4
Бартол Франьич
ОП
6
Йосип Шутало
ЦЗ
33
Иван Невистич
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Амер Гояк
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Главный тренер
Дамир Кржнар
95
Sveinn Sigurður Jóhannesson
ЦФ
77
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
ЦФ
88
ArnÃ³r SmÃ¡rason
ЦФ
16
Магнус Эгилссон
ЛЗ
Остались в запасе
20
Мартин Батурина
ЦП
4
Бартол Франьич
ОП
6
Йосип Шутало
ЦЗ
33
Иван Невистич
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Амер Гояк
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Остались в запасе
95
Sveinn Sigurður Jóhannesson
ЦФ
77
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
ЦФ
88
ArnÃ³r SmÃ¡rason
ЦФ
16
Магнус Эгилссон
ЛЗ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Статистика матча Динамо Загреб - Валюр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Валюр
4 : 1
17.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
ИБВ
1 : 1
20.09.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Валюр
4 : 1
13.09.2026
Тор Акурейри
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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