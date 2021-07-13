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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валюр - Динамо Загреб
Валюр - Динамо Загреб: обзор матча 13 июля 2021
Валюр
13.07.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 2
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Динамо Загреб
31'
Л. Иванушец
89'
М. Оршич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Валюр - Динамо Загреб
89'
ГОЛ! 0:2!
М. Оршич
Пас отдал
Л. Кастрати
89'
Замена
Л. Менало
️️️️
М. Оршич
Замена
️️️️
G. Andri Tryggvason
83'
Замена
H. Páll Sigurðsson
️️️️
C. Køhler
81'
Замена
A. Ormarsson
️️️️
B. Heimisson
81'
71'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Л. Майер
71'
Замена
М. Гавранович
️️️️
Б. Петкович
Замена
A. Adolphsson
️️️️
S. Egill Lárusson
63'
Замена
️️️️
S. Páll Hjaltested
63'
60'
Желтая карточка
Й. Мишич
58'
Замена
Б. Франьич
️️️️
К. Якич
58'
Замена
Й. Мишич
️️️️
Л. Иванушец
Желтая карточка
K. Freyr Sigurðsson
34'
31'
ГОЛ! 0:1!
Л. Иванушец
Пас отдал
Л. Майер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валюр
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
4
Sebastian Hedlund
ЦФ
13
Rasmus Steenberg Christiansen
ЦФ
3
Johannes Vall
ЦФ
10
Kristinn Freyr Sigurðsson
ЦФ
4
Christian Køhler
ЦФ
22
Birkir Heimisson
ЦФ
11
Sigurður Egill Lárusson
ЦФ
15
Sverrir Páll Hjaltested
ЦФ
14
Gudmundur Andri Tryggvason
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Валюр
16
Магнус Эгилссон
ЛЗ
95
Sveinn Sigurður Jóhannesson
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
7
Haukur Páll Sigurðsson
ЦФ
33
Almarr Ormarsson
ЦФ
88
ArnÃ³r SmÃ¡rason
ЦФ
9
Patrick Pedersen
ЦФ
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
ЦФ
17
Andri Adolphsson
ЦФ
77
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
10
Марко Толич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
10
Лирим Кастрати
ПВ
17
Лука Менало
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
1-5
1
Халльдорсон
2
Саеварссон
22
14
15
11
4
4-1-2-2-1
24
Загорац
30
Стоянович
5
Лауритсен
28
Теофил-Катерин
29
Мубандже
18
Якич
14
Майер
45
Адеми
17
Иванушец
99
Оршич
9
Петкович
4
7
7
4
22
33
33
22
11
17
17
11
18
Якич
4
Франьич
4
Франьич
18
Якич
99
Оршич
17
Менало
17
Менало
99
Оршич
17
Иванушец
27
Мишич
27
Мишич
17
Иванушец
14
Майер
10
Кастрати
10
Кастрати
14
Майер
9
Петкович
19
Гавранович
19
Гавранович
9
Петкович
Остались в запасе
Валюр
Динамо Загреб
95
Sveinn Sigurður Jóhannesson
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
16
Магнус Эгилссон
ЛЗ
88
ArnÃ³r SmÃ¡rason
ЦФ
9
Patrick Pedersen
ЦФ
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
ЦФ
77
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
33
Иван Невистич
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
29
Яков-Антон Василь
ПВ
55
Дино Перич
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Марко Толич
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Остались в запасе
95
Sveinn Sigurður Jóhannesson
ЦФ
20
Orri Sigurður Ómarsson
ЦФ
16
Магнус Эгилссон
ЛЗ
88
ArnÃ³r SmÃ¡rason
ЦФ
9
Patrick Pedersen
ЦФ
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
ЦФ
77
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
29
Яков-Антон Василь
ПВ
55
Дино Перич
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Марко Толич
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Статистика матча Валюр - Динамо Загреб
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Валюр
4 : 1
17.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
ИБВ
1 : 1
20.09.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Валюр
4 : 1
13.09.2026
Тор Акурейри
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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