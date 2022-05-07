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АПЛ 2026/2027
Челси - Вулверхэмптон
Челси - Вулверхэмптон: обзор матча 07 мая 2022
Челси
07.05.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
56'
Р. Лукаку (П)
58'
Р. Лукаку
79'
Тринкау
90+7'
К. Коди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Вулверхэмптон
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
К. Коди
Замена
К. Хаверц
️️️️
Р. Лукаку
90'
+1
Замена
М. Сарр
️️️️
С. Аспиликуэта
87'
79'
ГОЛ! 2:1!
Тринкау
77'
Замена
Тринкау
️️️️
Р. Невеш
70'
Замена
Х. Хванг
️️️️
П. Нету
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Пулишич
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Лукаку
56'
51'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
Замена
С. Ньигес
️️️️
М. Алонсо
46'
45'
+2
Желтая карточка
П. Нету
36'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Челси
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
3
Силва
22
Рюдигер
3
Алонсо
24
Джеймс
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
11
Пулишич
11
Вернер
9
Лукаку
3-3-2-1-1
1
Са
15
Коди
29
Сайсс
30
Боли
17
Кастро
8
Невеш
21
Айт Нури
8
Моутинью
18
Дендокер
7
Нету
9
Хименес
3
Аспиликуэта
5
Сарр
5
Сарр
3
Аспиликуэта
3
Алонсо
8
Ньигес
8
Ньигес
3
Алонсо
9
Лукаку
29
Хаверц
29
Хаверц
9
Лукаку
7
Нету
7
Хванг
7
Хванг
7
Нету
8
Невеш
7
Тринкау
7
Тринкау
8
Невеш
Остались в запасе
Челси
Вулверхэмптон
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Челси - Вулверхэмптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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