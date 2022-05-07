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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Юнайтед
Брайтон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 мая 2022
Брайтон
07.05.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
4 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
15'
М. Кайседо
49'
М. Кукурелья
57'
П. Гросс
60'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Манчестер Юнайтед
Замена
Н. Мопе
️️️️
И. Биссума
84'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
С. Мач
77'
72'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Х. Мата
Замена
А. Уэбстер
️️️️
А. Мак Аллистер
66'
ГОЛ! 4:0!
Л. Троссард
60'
ГОЛ! 3:0!
П. Гросс
Пас отдал
Л. Троссард
57'
ГОЛ! 2:0!
М. Кукурелья
Пас отдал
Л. Троссард
49'
48'
Желтая карточка
Д. Далот
46'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Э. Эланга
46'
Замена
Фред
️️️️
Н. Матич
45'
Желтая карточка
К. Роналду
ГОЛ! 1:0!
М. Кайседо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
18
Альваро Каррерас
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
7
Фред
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
3-1-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
5
Данк
34
Велтман
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
28
Биссума
13
Гросс
19
Троссард
7
Мач
18
Уэлбек
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
2
Далот
29
Линделеф
19
Варан
13
Теллес
18
Матич
8
Мактоминей
8
Фернандеш
64
Мата
19
Эланга
7
Роналду
10
Мак Аллистер
4
Уэбстер
4
Уэбстер
10
Мак Аллистер
7
Мач
48
Лэмпти
48
Лэмпти
7
Мач
28
Биссума
11
Мопе
11
Мопе
28
Биссума
64
Мата
5
Магуайр
5
Магуайр
64
Мата
18
Матич
7
Фред
7
Фред
18
Матич
19
Эланга
10
Кавани
10
Кавани
19
Эланга
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Юнайтед
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
18
Альваро Каррерас
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
18
Альваро Каррерас
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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