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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Ювентус
Сиена - Ювентус: обзор матча 25 октября 2009
Сиена
25.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
72'
Амаури
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Ювентус
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Диего
Желтая карточка
М. Каморанези
Замена
М. Паолуччи
️️️️
П. Кодря
Замена
Режиналдо
️️️️
Э. Калайо
ГОЛ! 0:1!
Амаури
Пас отдал
Диего
Желтая карточка
П. Кодря
Замена
А. Рози
️️️️
К. Терци
Замена
М. Каморанези
️️️️
К. Молинаро
Замена
М. Касерес
️️️️
З. Грыгера
Желтая карточка
Н. Легротталье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ПЗ
5
Пол Кодря
ОП
8
Симоне Вергассола
(К)
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
18
Мато Яяло
АП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
7
Давид Трезеге
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Диего
АП
29
Паоло Де Челье
ПП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
29
Агостино Гарофало
ЦП
20
Гаэль Женевье
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Курчи
36
Дель Гроссо
28
Брандау
0
Фиканья
19
Терци
5
Кодря
8
Вергассола
8
Экдаль
18
Яяло
7
Маккароне
16
Калайо
4-2-2-1-1
1
Буффон
26
Грыгера
14
Кьеллини
6
Легротталье
3
Молинаро
29
Поульсен
30
Мело
29
Де Челье
7
Трезеге
10
Диего
11
Амаури
19
Терци
20
Рози
20
Рози
19
Терци
5
Кодря
9
Паолуччи
9
Паолуччи
5
Кодря
16
Калайо
91
Режиналдо
91
Режиналдо
16
Калайо
26
Грыгера
4
Касерес
4
Касерес
26
Грыгера
10
Диего
22
Сиссоко
22
Сиссоко
10
Диего
3
Молинаро
45
Каморанези
45
Каморанези
3
Молинаро
Остались в запасе
Сиена
Ювентус
29
Агостино Гарофало
ЦП
20
Гаэль Женевье
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
Главный тренер
Марко Джампаоло
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Остались в запасе
29
Агостино Гарофало
ЦП
20
Гаэль Женевье
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Сиена - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:55 (прямая)
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