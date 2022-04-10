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Лестер - Кристал Пэлас
Лестер - Кристал Пэлас: обзор матча 10 апреля 2022
Лестер
10.04.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
39'
А. Лукман
45'
К. Дьюсбери-Холл
66'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Кристал Пэлас
Замена
Т. Кастань
️️️️
Д. Мэддисон
89'
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Лукман
77'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
П. Дака
76'
Желтая карточка
Л. Томас
67'
66'
ГОЛ! 2:1!
В. Заа
65'
Пенальти не реализован!
В. Заа
58'
Замена
Э. Эзе
️️️️
К. Галлахер
58'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Ш. Куяте
ГОЛ! 2:0!
К. Дьюсбери-Холл
Пас отдал
Д. Мэддисон
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Лукман
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
39'
34'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Т. Митчелл
32'
Желтая карточка
Т. Митчелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
27
Джеффри Шлупп
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
33
Томас
2
Сеюнджу
12
Амарти
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
6
Менди
10
Мэддисон
27
Дака
11
Лукман
4-1-1-2-2
13
Гуаита
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
8
Куяте
8
Галлахер
27
Шлупп
10
Заа
14
Матета
10
Айю
10
Мэддисон
21
Кастань
21
Кастань
10
Мэддисон
11
Лукман
11
Барнс
11
Барнс
11
Лукман
27
Дака
17
Ихеначо
17
Ихеначо
27
Дака
3
Митчелл
25
Уорд
25
Уорд
3
Митчелл
8
Куяте
11
МакАртур
11
МакАртур
8
Куяте
8
Галлахер
10
Эзе
10
Эзе
8
Галлахер
Остались в запасе
Лестер
Кристал Пэлас
17
Элдин Якупович
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Лестер - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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