Введите ваш ник на сайте
Материалы

Вест Хэм - Челси

04.12.2021, Суббота, 15:30 мск Лондон, стадион Лондон Англия. Премьер-лига, 15 тур Вест Хэм - Челси
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
33 тур
24 апреля, суббота 19:30 Вест Хэм 0:1 Челси
14 тур
21 декабря, понедельник 23:00 Челси 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
32 тур
1 июля, среда 22:15 Вест Хэм 3:2 Челси
14 тур
30 ноября, суббота 18:00 Челси 0:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
33 тур
8 апреля, понедельник 22:00 Челси 2:0 Вест Хэм
6 тур
23 сентября, воскресенье 15:30 Вест Хэм 0:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
33 тур
8 апреля, воскресенье 18:30 Челси 1:1 Вест Хэм
16 тур
9 декабря, суббота 15:30 Вест Хэм 1:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
6 марта, понедельник 23:00 Вест Хэм 1:2 Челси
1 тур
15 августа, понедельник 22:00 Челси 2:1 Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/8 финала
26 октября, среда 21:45 Вест Хэм 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
31 тур
19 марта, суббота 18:00 Челси 2:2 Вест Хэм
10 тур
24 октября, суббота 17:00 Вест Хэм 2:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
28 тур
4 марта, среда 22:45 Вест Хэм 0:1 Челси
18 тур
26 декабря, пятница 15:45 Челси 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
29 января, среда 23:45 Челси 0:0 Вест Хэм
12 тур
23 ноября, суббота 21:30 Вест Хэм 0:3 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Челси 2:0 Вест Хэм
15 тур
1 декабря, суббота 16:45 Вест Хэм 3:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 20:30 Челси 3:0 Вест Хэм
4 тур
11 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
30 тур
13 марта, суббота 18:00 Челси 4:1 Вест Хэм
18 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Вест Хэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
34 тур
25 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Челси
17 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Челси 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
28 тур
1 марта, суббота 18:00 Вест Хэм 0:4 Челси
15 тур
1 декабря, суббота 15:45 Челси 1:0 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
...
  • ...
    Рейтинг: +66

    RUS31 4 декабря 2021, 17:37

    Очень интересно...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 