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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Сити
Брайтон - Манчестер Сити: обзор матча 23 октября 2021
Брайтон
23.10.2021, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Сити
80'
А. Мак Аллистер (П)
13'
И. Гюндоган
28'
Ф. Фоден
31'
Ф. Фоден
90+5'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Манчестер Сити
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
Р. Марез
87'
Замена
Р. Марез
️️️️
Г. Жезус
84'
Желтая карточка
Эдерсон
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Мак Аллистер
80'
77'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Д. Грилиш
74'
Замена
Фернандиньо
️️️️
И. Гюндоган
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
П. Гросс
72'
Желтая карточка
А. Лаллана
70'
Желтая карточка
Я. Модер
63'
60'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Замена
Э. Мвепу
️️️️
Н. Мопе
58'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Д. Берн
57'
31'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Фоден
Пас отдал
Г. Жезус
28'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фоден
Пас отдал
Д. Грилиш
22'
Желтая карточка
К. Уокер
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
Б. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
33
Берн
5
Данк
34
Велтман
7
Модер
13
Гросс
19
Троссард
10
Лаллана
7
Мач
11
Мопе
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
10
Грилиш
9
Жезус
33
Берн
48
Лэмпти
48
Лэмпти
33
Берн
11
Мопе
12
Мвепу
12
Мвепу
11
Мопе
13
Гросс
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
13
Гросс
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
10
Грилиш
9
Жезус
26
Марез
26
Марез
9
Жезус
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Сити
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брайтон - Манчестер Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
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