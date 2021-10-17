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Материалы

Эвертон - Вест Хэм

17.10.2021, Воскресенье, 16:00 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Англия. Премьер-лига, 8 тур Эвертон - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
35 тур
9 мая, воскресенье 18:30 Вест Хэм 0:1 Эвертон
17 тур
1 января, пятница 20:30 Эвертон 0:1 Вест Хэм
Англия. Кубок лиги (2020/2021)
1/8 финала
30 сентября, среда 21:45 Эвертон 4:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
18 января, суббота 18:00 Вест Хэм 1:1 Эвертон
9 тур
19 октября, суббота 14:30 Эвертон 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
32 тур
30 марта, суббота 20:30 Вест Хэм 0:2 Эвертон
5 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Эвертон 1:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
38 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Вест Хэм 3:1 Эвертон
14 тур
29 ноября, среда 23:00 Эвертон 4:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
34 тур
22 апреля, суббота 17:00 Вест Хэм 0:0 Эвертон
10 тур
30 октября, воскресенье 16:30 Эвертон 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
5 марта, суббота 18:00 Эвертон 2:3 Вест Хэм
12 тур
7 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 17:00 Вест Хэм 1:2 Эвертон
12 тур
22 ноября, суббота 18:00 Эвертон 2:1 Вест Хэм
Англия. Кубок (2014/2015)
3 раунд
повторный матч		 13 января, вторник 22:45 Вест Хэм 2:2
(9:8)п		 Эвертон
Англия. Кубок (2014/2015)
3 раунд
6 января, вторник 22:45 Эвертон 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
1 марта, суббота 19:00 Эвертон 1:0 Вест Хэм
5 тур
21 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 2:3 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Эвертон 2:0 Вест Хэм
18 тур
22 декабря, суббота 19:00 Вест Хэм 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
22 января, суббота 18:00 Эвертон 2:2 Вест Хэм
20 тур
28 декабря, вторник 20:30 Вест Хэм 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
33 тур
4 апреля, воскресенье 19:00 Эвертон 2:2 Вест Хэм
12 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Вест Хэм 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
37 тур
16 мая, суббота 18:00 Эвертон 3:1 Вест Хэм
12 тур
8 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:3 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
22 марта, суббота 20:15 Эвертон 1:1 Вест Хэм
17 тур
15 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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