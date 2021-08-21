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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Норвич Сити
Манчестер Сити - Норвич Сити: обзор матча 21 августа 2021
Манчестер Сити
21.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
5 : 0
Завершен
Норвич Сити
7'
Т. Крул (АГ)
22'
Д. Грилиш
64'
Э. Ляпорт
71'
Р. Стерлинг
84'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Норвич Сити
ГОЛ! 5:0!
Р. Марез
Пас отдал
Р. Диаш
84'
78'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Т. Пукки
Замена
Р. Марез
️️️️
Д. Грилиш
75'
ГОЛ! 4:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Г. Жезус
71'
Замена
К. Палмер
️️️️
И. Гюндоган
69'
ГОЛ! 3:0!
Э. Ляпорт
64'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Ф. Торрес
61'
46'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Л. Рупп
46'
Замена
Б. Мамба
️️️️
Д. Яннулис
Желтая карточка
И. Гюндоган
39'
ГОЛ! 2:0!
Д. Грилиш
Пас отдал
Г. Жезус
22'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Крул
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
12
Эндрю Омобамиделе
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
14
Ляпорт
3
Диаш
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
20
Силва
14
Торрес
9
Жезус
4-3-2-1
23
Крул
3
Ааронс
23
Гибсон
4
Хэнли
13
Яннулис
33
Лис-Мелу
6
Гилмор
10
Рупп
7
Рашица
10
Кантвелл
20
Пукки
20
Гюндоган
10
Палмер
10
Палмер
20
Гюндоган
14
Торрес
19
Стерлинг
19
Стерлинг
14
Торрес
10
Грилиш
26
Марез
26
Марез
10
Грилиш
13
Яннулис
19
Мамба
19
Мамба
13
Яннулис
10
Рупп
23
МакЛин
23
МакЛин
10
Рупп
20
Пукки
9
Сарджент
9
Сарджент
20
Пукки
Остались в запасе
Манчестер Сити
Норвич Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
26
Киран Доуэлл
АП
17
Христос Цолис
ЛВ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
26
Киран Доуэлл
АП
17
Христос Цолис
ЛВ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Манчестер Сити - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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