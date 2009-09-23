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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Наполи
Интер - Наполи: обзор матча 23 сентября 2009
Интер
23.09.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
3 : 1
Завершен
Наполи
2'
С. Это'О
5'
Д. Милито
32'
Лусио
37'
Э. Лавесси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Наполи
Замена
А. Мансини
️️️️
С. Это'О
Замена
И. Кордоба
️️️️
Лусио
Замена
М. Пациенца
️️️️
М. Больячино
Желтая карточка
Майкон
Замена
Х. Денис
️️️️
К. Маджо
Замена
С. Ароника
️️️️
Ф. Сантакроче
Желтая карточка
М. Контини
Замена
С. Мунтари
️️️️
У. Снейдер
ГОЛ! 3:1!
Э. Лавесси
Пас отдал
М. Контини
ГОЛ! 3:0!
Лусио
Пас отдал
У. Снейдер
ГОЛ! 2:0!
Д. Милито
Пас отдал
Майкон
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Камило Суньига
ЛАЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПАЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
54
Мариано Больячино
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
26
Киву
6
Самуэль
2
Лусио
13
Майкон
91
Камбьяссо
5
Станкович
4
Дзанетти
10
Снейдер
22
Милито
9
Это'О
3-2-3-2
16
Де Санктис
15
Контини
28
Каннаваро
27
Сантакроче
11
Маджо
18
Суньига
5
Гаргано
54
Больячино
17
Гамшик
22
Лавесси
27
Квальярелла
2
Лусио
2
Кордоба
2
Кордоба
2
Лусио
9
Это'О
11
Мансини
11
Мансини
9
Это'О
10
Снейдер
4
Мунтари
4
Мунтари
10
Снейдер
27
Сантакроче
6
Ароника
6
Ароника
27
Сантакроче
54
Больячино
24
Пациенца
24
Пациенца
54
Больячино
11
Маджо
19
Денис
19
Денис
11
Маджо
Остались в запасе
Интер
Наполи
0
Франческо Тольдо
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Интер - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая); "Спорт" 23:25 (в записи)
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