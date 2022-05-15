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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Торпедо
Енисей - Торпедо: обзор матча 15 мая 2022
Енисей
15.05.2022, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
85'
М. Султонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Торпедо
85'
ГОЛ! 0:1!
М. Султонов
84'
Желтая карточка
А. Орехов
Желтая карточка
Е. Иванов
79'
79'
Желтая карточка
А. Самсонов
76'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
В. Адаев
65'
Замена
А. Орехов
️️️️
И. Енин
55'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
А. Калмыков
55'
Замена
М. Султонов
️️️️
И. Лебеденко
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Зотов
54'
54'
Замена
Е. Прошкин
️️️️
И. Темников
Замена
В. Кичин
️️️️
Т. Рукас
47'
Замена
А. Зотов
️️️️
А. Ломакин
46'
45'
+1
Желтая карточка
В. Адаев
Замена
Н. Марков
️️️️
М. Бевеев
39'
Замена
А. Окладников
️️️️
И. Молтенинов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
26
Павел Седько
ЛВ
27
Александр Орехов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Опарин
33
Масловский
96
Рукас
33
Феррейра
22
Бевеев
64
Ланин
90
Ломакин
8
Иванов
19
Глушков
8
Канаплин
84
Молтенинов
4-2-1-1-2
16
Ботнарь
11
Темников
22
Кожемякин
5
Шумских
44
Самсонов
35
Енин
20
Померко
52
Нетфуллин
9
Адаев
10
Лебеденко
90
Калмыков
22
Бевеев
13
Марков
13
Марков
22
Бевеев
84
Молтенинов
75
Окладников
75
Окладников
84
Молтенинов
96
Рукас
2
Кичин
2
Кичин
96
Рукас
90
Ломакин
21
Зотов
21
Зотов
90
Ломакин
Зотов
77
Самойлов
77
Самойлов
Зотов
11
Темников
28
Прошкин
28
Прошкин
11
Темников
10
Лебеденко
28
Султонов
28
Султонов
10
Лебеденко
35
Енин
27
Орехов
27
Орехов
35
Енин
9
Адаев
20
Полубояринов
20
Полубояринов
9
Адаев
90
Калмыков
10
Лаптев
10
Лаптев
90
Калмыков
Остались в запасе
Енисей
Торпедо
32
Анзор Саная
ЦФ
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
14
Сергей Чибисов
ПЗ
Главный тренер
Вадим Гаранин
56
Александр Довбня
ВР
26
Павел Седько
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
32
Анзор Саная
ЦФ
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
14
Сергей Чибисов
ПЗ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
26
Павел Седько
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Енисей - Торпедо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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