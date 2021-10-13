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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Торпедо
Краснодар-2 - Торпедо: обзор матча 13 октября 2021
Краснодар-2
13.10.2021, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
30'
И. Манелов
19'
А. Самсонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Торпедо
88'
Замена
Т. Абдрашитов
️️️️
М. Султонов
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
Д. Кокоев
86'
Замена
Л. Сабуа
️️️️
И. Воротников
78'
71'
Желтая карточка
А. Шумских
64'
Замена
П. Седько
️️️️
А. Каплиенко
Желтая карточка
И. Манелов
62'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
Б. Рейхмен
53'
Замена
И. Воротников
️️️️
Р. Апеков
53'
Желтая карточка
О. Исаенко
52'
ГОЛ! 1:1!
И. Манелов
30'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Самсонов
14'
Желтая карточка
А. Рязанцев
13'
Желтая карточка
А. Каплиенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
5
Михаил Стрельник
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
26
Павел Седько
ЛВ
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
4-1-1-3-1
80
Кокарев
44
Исаенко
4
Бородин
4
Литвинов
82
Волков
23
Якимов
56
Рейхмен
70
Самко
11
Апеков
2
Манелов
6
Олусегун
3-2-2-2-1
16
Ботнарь
22
Кожемякин
99
Евдокимов
5
Шумских
44
Самсонов
18
Каплиенко
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
28
Султонов
9
Адаев
10
Лебеденко
Кокоев
32
Пивоваров
32
Пивоваров
Кокоев
56
Рейхмен
17
Кокоев
17
Кокоев
56
Рейхмен
11
Апеков
20
Воротников
20
Воротников
11
Апеков
Воротников
81
Сабуа
81
Сабуа
Воротников
18
Каплиенко
26
Седько
26
Седько
18
Каплиенко
28
Султонов
41
Абдрашитов
41
Абдрашитов
28
Султонов
Остались в запасе
Краснодар-2
Торпедо
1
Сергей Ещенко
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
9
Омар Попов
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Краснодар-2 - Торпедо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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