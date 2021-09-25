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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Енисей
Оренбург - Енисей: обзор матча 25 сентября 2021
Оренбург
25.09.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
20'
Д. Фамейе
42'
Ю. Ковалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Енисей
89'
Замена
Е. Песиков
️️️️
М. Сухомлинов
Замена
А. Шаболин
️️️️
Д. Фамейе
84'
Замена
Н. Прудников
️️️️
В. Писарский
78'
78'
Замена
А. Канаплин
️️️️
А. Скворцов
Замена
А. Миронов
️️️️
Н. Титков
73'
Замена
С. Бреев
️️️️
К. Капленко
73'
62'
Замена
А. Масловский
️️️️
Х. Феррейра
62'
Замена
С. Чибисов
️️️️
Н. Раздорских
62'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Зотов
60'
Желтая карточка
Е. Иванов
ГОЛ! 2:0!
Ю. Ковалев
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фамейе
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Владимир Писарский
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
Енисей
89
Андрей Широков
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
4-1-3-2
1
Кеняйкин
15
Эктов
3
Гойкович
58
Ойеволе
12
Малых
8
Аюпов
18
Титков
55
Капленко
17
Ковалев
7
Фамейе
77
Писарский
3-3-3-1
1
Опарин
6
Рукас
42
Лапшов
33
Феррейра
33
Сухомлинов
64
Ланин
2
Кичин
8
Иванов
21
Раздорских
21
Зотов
92
Скворцов
7
Фамейе
11
Шаболин
11
Шаболин
7
Фамейе
77
Писарский
11
Прудников
11
Прудников
77
Писарский
18
Титков
8
Миронов
8
Миронов
18
Титков
55
Капленко
23
Бреев
23
Бреев
55
Капленко
21
Раздорских
14
Чибисов
14
Чибисов
21
Раздорских
33
Феррейра
33
Масловский
33
Масловский
33
Феррейра
92
Скворцов
8
Канаплин
8
Канаплин
92
Скворцов
33
Сухомлинов
9
Песиков
9
Песиков
33
Сухомлинов
21
Зотов
10
Комков
10
Комков
21
Зотов
Остались в запасе
Оренбург
Енисей
57
Евгений Болотов
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
90
Александр Ломакин
ЦП
89
Андрей Широков
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Виктор Тренев
Остались в запасе
57
Евгений Болотов
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
Остались в запасе
90
Александр Ломакин
ЦП
89
Андрей Широков
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча Оренбург - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Газовик
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