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Расписание матчей
Кубок Америки
Боливия - Уругвай
Боливия - Уругвай: обзор матча 25 июня 2021
Боливия
25.06.2021, пятница, 00:00
Кубок Америки, группа A, 4 тур
0 : 2
Завершен
Уругвай
40'
К. Лампе (АГ)
79'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боливия - Уругвай
88'
Замена
М. Гомес
️️️️
Л. Суарес
88'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Н. Нандес
Желтая карточка
Э. Санчес
81'
79'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Ф. Торрес
Замена
Х. Флорес
️️️️
Р. Фернандес
74'
73'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Де Арраскаэта
Замена
Э. Санчес
️️️️
Х. Карлос Арсэ
68'
Замена
М. Морено
️️️️
Р. Рамальо
61'
61'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Н. де ла Крус
Желтая карточка
Х. Вака
47'
Замена
Д. Бехарано
️️️️
М. Вильярроэль
46'
Замена
Х. Вака
️️️️
Х. Чура
46'
40'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Лампе
Желтая карточка
Х. Чура
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
8
Эрвин Сааведра
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
18
Родриго Рамальо
ПП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
Главный тренер
Сезар Фариас
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Боливия
23
Хавьер Рохас
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
19
Хорхе Флорес
ЦЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
22
Данни Бехарано
ЦП
13
Диего Вайар
ЦП
21
Эрвин Санчес
ЦП
16
Борис Кеспедес
ЦП
19
Хенри Вака
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
11
Камило Кандидо
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
26
Брайан Окампо
ЛВ
21
Факундо Торрес
ЛВ
14
Лукас Торрейра
ОП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
18
Брайан Родригес
ЦФ
3-5-2
1
Лампе
17
Фернандес
2
Кинтерос
5
Хусино
8
Сааведра
6
Хустиниано
10
Вака
8
Вильярроэль
7
Арсэ
18
Рамальо
19
Чура
3-4-1-2
23
Муслера
2
Хименес
3
Годин
17
Винья
5
Весино
8
Вальверде
10
Де Арраскаэта
8
Нандес
7
де ла Крус
21
Кавани
9
Суарес
17
Фернандес
19
Флорес
19
Флорес
17
Фернандес
8
Вильярроэль
22
Бехарано
22
Бехарано
8
Вильярроэль
7
Арсэ
21
Санчес
21
Санчес
7
Арсэ
19
Чура
19
Вака
19
Вака
19
Чура
18
Рамальо
9
Морено
9
Морено
18
Рамальо
8
Нандес
13
Гонсалес
13
Гонсалес
8
Нандес
7
де ла Крус
6
Бентанкур
6
Бентанкур
7
де ла Крус
10
Де Арраскаэта
21
Торрес
21
Торрес
10
Де Арраскаэта
9
Суарес
18
Гомес
18
Гомес
9
Суарес
Остались в запасе
Боливия
Уругвай
23
Хавьер Рохас
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
4
Луис Акин
ЦЗ
13
Диего Вайар
ЦП
21
Хосе Сагредо
ПЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
26
Брайан Окампо
ЛВ
11
Камило Кандидо
ЛЗ
1
Серхио Рочет
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
18
Брайан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
23
Хавьер Рохас
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
4
Луис Акин
ЦЗ
13
Диего Вайар
ЦП
21
Хосе Сагредо
ПЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Остались в запасе
26
Брайан Окампо
ЛВ
11
Камило Кандидо
ЛЗ
1
Серхио Рочет
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
18
Брайан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Боливия - Уругвай
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
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Япония
3 : 1
24.09.2026
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