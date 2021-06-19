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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Уругвай
Аргентина - Уругвай: обзор матча 19 июня 2021
Аргентина
19.06.2021, суббота, 03:00
Кубок Америки, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Уругвай
13'
Г. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Уругвай
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
Р. Де Пауль
90'
+3
Желтая карточка
Х. Корреа
90'
+1
90'
Желтая карточка
Б. Окампо
84'
Замена
Ф. Горриаран
️️️️
Ф. Вальверде
Желтая карточка
Э. Мартинес
75'
70'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Гонсалес
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Н. Гонсалес
70'
65'
Замена
Б. Окампо
️️️️
Н. де ла Крус
65'
Замена
М. Весино
️️️️
Л. Торрейра
62'
Желтая карточка
Л. Торрейра
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
53'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Д. Ло Чельсо
52'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
48'
46'
Замена
Н. Нандес
️️️️
Р. Бентанкур
ГОЛ! 1:0!
Г. Родригес
Пас отдал
Л. Месси
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Николас де ла Крус
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
26
Брайан Окампо
ЛВ
21
Факундо Торрес
ЛВ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
24
Фернандо Горриаран
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
4-2-3-1
23
Мартинес
8
Акунья
13
Ромеро
19
Отаменди
26
Молина
7
Де Пауль
18
Родригес
15
Гонсалес
11
Ло Чельсо
10
Месси
22
Мартинес
4-1-3-2
23
Муслера
13
Гонсалес
2
Хименес
3
Годин
17
Винья
14
Торрейра
8
Вальверде
6
Бентанкур
7
де ла Крус
21
Кавани
9
Суарес
7
Де Пауль
6
Пеццелла
6
Пеццелла
7
Де Пауль
11
Ло Чельсо
14
Паласиос
14
Паласиос
11
Ло Чельсо
15
Гонсалес
11
Ди Мария
11
Ди Мария
15
Гонсалес
22
Мартинес
16
Корреа
16
Корреа
22
Мартинес
7
де ла Крус
26
Окампо
26
Окампо
7
де ла Крус
13
Гонсалес
21
Торрес
21
Торрес
13
Гонсалес
8
Вальверде
24
Горриаран
24
Горриаран
8
Вальверде
14
Торрейра
5
Весино
5
Весино
14
Торрейра
6
Бентанкур
8
Нандес
8
Нандес
6
Бентанкур
Остались в запасе
Аргентина
Уругвай
1
Франко Армани
ВР
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
1
Хуан Муссо
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
20
Джонатан Родригес
ЦФ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
1
Хуан Муссо
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
20
Джонатан Родригес
ЦФ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Аргентина - Уругвай
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
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