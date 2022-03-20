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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Нордшелланд
Копенгаген - Нордшелланд: обзор матча 20 марта 2022
Копенгаген
20.03.2022, воскресенье, 16:30
Дания. Суперлига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Нордшелланд
7'
А. Аму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Нордшелланд
Замена
П. Анкерсен
️️️️
Э. Йелерт
85'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
П. Бьель
85'
Желтая карточка
К. Дикс
81'
78'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
М. Бидструп
77'
Замена
M. Woledzi
️️️️
А. Нагало
73'
Замена
М. Фрезе
️️️️
Д. Свенссон
72'
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
М. Диоманде
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Х. Бабакар
60'
Замена
В. Бевинг
️️️️
П. Мукаиру
46'
Желтая карточка
Й. Стаге
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Аму
Пас отдал
Х. Бабакар
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
88
Акинкунми Аму
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Нордшелланд
15
Эрик Марксен
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
13
Андреас Хансен
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Нордшелланд
22
Emmanuel Ogura
ВР
3
Maxwell Woledzi
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
3
Мартин Фрезе
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
4-1-2-3
25
Грабара
12
Йелерт
3
Вавро
20
Бойлесен
4
Дикс
6
Стаге
18
Мукаиру
16
Бьель
15
Бабакар
88
Аму
8
Фалк-Йенсен
1-4-1-5
15
Марксен
10
Диоманде
2
Бидструп
8
Андерсен
11
Антман
9
Хансен
13
Хансен
2
Вилладсен
39
Нагало
24
Свенссон
8
Нигрен
18
Мукаиру
11
Бевинг
11
Бевинг
18
Мукаиру
12
Йелерт
2
Анкерсен
2
Анкерсен
12
Йелерт
16
Бьель
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
16
Бьель
15
Бабакар
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
15
Бабакар
39
Нагало
3
3
39
Нагало
10
Диоманде
33
Кристенсен
33
Кристенсен
10
Диоманде
24
Свенссон
3
Фрезе
3
Фрезе
24
Свенссон
2
Бидструп
28
Кулибали
28
Кулибали
2
Бидструп
Остались в запасе
Копенгаген
Нордшелланд
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
22
Emmanuel Ogura
ВР
17
Абу Франсис
ЦП
7
Симон Адингра
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
22
Emmanuel Ogura
ВР
17
Абу Франсис
ЦП
7
Симон Адингра
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Копенгаген - Нордшелланд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
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