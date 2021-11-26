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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Силькеборг
Орхус - Силькеборг: обзор матча 26 ноября 2021
Орхус
26.11.2021, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Силькеборг
17'
М. Бунду
71'
Р. Карстенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Силькеборг
90'
+1
Замена
А. Оггесен
️️️️
М. Бринк
90'
+1
Замена
Ж. Феликс
️️️️
С. Йоргенсен
82'
Желтая карточка
А. Калисир
Замена
D. Kurminowski
️️️️
П. Мортенсен
81'
Замена
Я. Биссек
️️️️
А. Гренбек
79'
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
М. Андерсон
78'
71'
ГОЛ! 1:1!
Р. Карстенсен
Пас отдал
Н. Хелениус
Замена
O. Lund
️️️️
Э. Кал
46'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
Д. Линкс
46'
46'
Замена
А. Клинге
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
46'
Замена
Н. Рёйкьер
️️️️
О. Сонне
ГОЛ! 1:0!
М. Бунду
Пас отдал
А. Гренбек
17'
3'
Желтая карточка
Н. Хелениус
Желтая карточка
Н. Поульсен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
7
Мустафа Бунду
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Орхус
2
Oliver Lund
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Силькеборг
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
16
Frederik Carstensen
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
3-5-2
1
Хансен
5
5
Тингагер
20
Хауснер
6
Поульсен
11
Гренбек
23
Андерсон
11
Линкс
19
Кал
9
Мортенсен
7
Бунду
2-5-3
1
Ларсен
29
Карстенсен
26
Калисир
23
Тордарсон
23
Гояни
8
Йоргенсен
7
Валлис
6
Бринк
22
Сонне
9
Хелениус
3
Сальквист
19
Кал
2
2
19
Кал
11
Линкс
29
Брандхоф
29
Брандхоф
11
Линкс
11
Гренбек
31
Биссек
31
Биссек
11
Гренбек
9
Мортенсен
91
91
9
Мортенсен
23
Андерсон
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
23
Андерсон
8
Йоргенсен
3
Феликс
3
Феликс
8
Йоргенсен
22
Сонне
8
Рёйкьер
8
Рёйкьер
22
Сонне
23
Тордарсон
19
Клинге
19
Клинге
23
Тордарсон
6
Бринк
22
Оггесен
22
Оггесен
6
Бринк
Остались в запасе
Орхус
Силькеборг
24
Zach Duncan
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
16
Frederik Carstensen
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
24
Zach Duncan
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Остались в запасе
16
Frederik Carstensen
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Орхус - Силькеборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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