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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Брондбю
Виборг - Брондбю: обзор матча 31 октября 2021
Виборг
31.10.2021, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Брондбю
86'
К. Каппис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виборг - Брондбю
86'
ГОЛ! 0:1!
К. Каппис
Пас отдал
С. Хедлунд
76'
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Дивкович
76'
Замена
К. Каппис
️️️️
Й. Радошевич
Замена
И. Саид
️️️️
К. Леманс
68'
Замена
Т. Бек
️️️️
Ж. Грот
68'
67'
Желтая карточка
С. Ростед
64'
Замена
А. Брус
️️️️
Б. Риверос
57'
Желтая карточка
А. Слимане
Желтая карточка
Ф. Путрос
42'
Желтая карточка
М. Лауритсен
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Виборг
48
Christian Hauge
ВР
20
Алассана Джатта
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
15
Mads Aaquist
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
Брондбю
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
2-5
31
Андерсен
6
Бонде
8
Леманс
3
Серенсен
10
Бакиз
17
Греннинг
21
Лонвейк
3
Лауритсен
3-2-3-2
30
Миккельсен
5
Хеггхейм
2
Максе
24
Ростед
14
Менса
15
Риверос
25
Френдруп
5
Радошевич
20
Слимане
15
Хедлунд
24
Дивкович
8
Леманс
19
Саид
19
Саид
8
Леманс
31
Грот
31
Бек
31
Бек
31
Грот
15
Риверос
5
Брус
5
Брус
15
Риверос
5
Радошевич
12
Каппис
12
Каппис
5
Радошевич
24
Дивкович
20
Павлович
20
Павлович
24
Дивкович
Остались в запасе
Виборг
Брондбю
48
Christian Hauge
ВР
20
Алассана Джатта
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
15
Mads Aaquist
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
17
Матиас Греве
АП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
48
Christian Hauge
ВР
20
Алассана Джатта
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
15
Mads Aaquist
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
17
Матиас Греве
АП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Виборг - Брондбю
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
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