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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Силькеборг
Виборг - Силькеборг: обзор матча 15 октября 2021
Виборг
15.10.2021, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Силькеборг
66'
С. Греннинг
64'
С. Тейтур Тордарсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виборг - Силькеборг
ГОЛ! 1:1!
С. Греннинг
66'
64'
ГОЛ! 0:1!
С. Тейтур Тордарсон
Замена
И. Саид
️️️️
Ж. Грот
57'
Замена
Ю. Бакиз
️️️️
Т. Бек
57'
Замена
К. Леманс
️️️️
Й. Греннинг
57'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
6
Якоб Бонде
ЦП
55
Франс Путрос
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
23
Роберт Гояни
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Виборг
48
Christian Hauge
ВР
8
Клинт Леманс
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Силькеборг
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
1-5
31
Андерсен
6
Бонде
21
Лонвейк
6
Крамер
3
Лауритсен
3
Серенсен
13
Греннинг
2-5-3
1
Ларсен
29
Карстенсен
3
Феликс
8
Рёйкьер
6
Бринк
7
Валлис
8
Йоргенсен
23
Тордарсон
23
Гояни
3
Сальквист
9
Хелениус
13
Греннинг
8
Леманс
8
Леманс
13
Греннинг
31
Грот
19
Саид
19
Саид
31
Грот
31
Бек
10
Бакиз
10
Бакиз
31
Бек
Остались в запасе
Виборг
Силькеборг
48
Christian Hauge
ВР
20
Алассана Джатта
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
48
Christian Hauge
ВР
20
Алассана Джатта
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Остались в запасе
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Виборг - Силькеборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
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