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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Рандерс
Оденсе - Рандерс: обзор матча 17 октября 2021
Оденсе
17.10.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Рандерс
18'
М. Фрекьяер-Йенсен
56'
С. Одей
83'
В. Хаммершой-Мистрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Рандерс
Замена
Я. Бреум
️️️️
M. Fenger
88'
86'
Замена
В. Оново
️️️️
Т. Кеинде
83'
ГОЛ! 1:2!
В. Хаммершой-Мистрати
Пас отдал
Т. Кеинде
78'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Я. Анкерсен
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
J. Thomasen
77'
Замена
M. Lieder
️️️️
Б. Кадрии
77'
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
М. Опондо
61'
56'
ГОЛ! 1:1!
С. Одей
46'
Замена
Б. Копплин
️️️️
О. Бундгор
46'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
Т. Клюснер
33'
Замена
Э. Марксен
️️️️
С. Гравес
Желтая карточка
Б. Кадрии
32'
32'
Пенальти не реализован!
В. Хаммершой-Мистрати
ГОЛ! 1:0!
М. Фрекьяер-Йенсен
Пас отдал
А. Элис Трандарсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
Рандерс
62
Андреас Сендергор
ВР
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Филип Бундгор
ЦП
29
Винсент Оново
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
2-4-4
1
6
Тверсков
3
29
Фрекьяер-Йенсен
21
Трандарсон
11
Опондо
18
9
Кадрии
2
Микельсон
30
Андерсен
9
2-5-4
8
Пизингер
28
Гравес
7
Каллесе
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
20
Клюснер
23
Бундгор
98
Одей
4
Йонсен
9
Анкерсен
30
Карльгрен
18
6
6
18
11
Опондо
23
23
11
Опондо
9
10
Бреум
10
Бреум
9
9
Кадрии
10
10
9
Кадрии
23
Бундгор
15
Копплин
15
Копплин
23
Бундгор
28
Гравес
15
Марксен
15
Марксен
28
Гравес
9
Анкерсен
11
Тибблинг
11
Тибблинг
9
Анкерсен
24
Кеинде
29
Оново
29
Оново
24
Кеинде
20
Клюснер
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
20
Клюснер
Остались в запасе
Оденсе
Рандерс
30
Mande Sayouba
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
62
Андреас Сендергор
ВР
11
Филип Бундгор
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
11
Филип Бундгор
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Оденсе - Рандерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
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