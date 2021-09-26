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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Рандерс
Мидтьюлланд - Рандерс: обзор матча 26 сентября 2021
Мидтьюлланд
26.09.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Рандерс
17'
Э. Святченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Рандерс
Желтая карточка
Р. Онидика
82'
82'
Замена
С. Пизингер
️️️️
С. Гравес
Замена
Маррони
️️️️
Ж. Брумадо
81'
74'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
Замена
О. Серенсен
️️️️
Шарлес
72'
Желтая карточка
Ж. Брумадо
65'
62'
Замена
С. Одей
️️️️
Ф. Лауэнборг
62'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
С. Тибблинг
Замена
А. Мабиль
️️️️
Г. Исаксен
61'
46'
Замена
Б. Копплин
️️️️
М. Каллесе
Замена
Д. Хег
️️️️
Э. Святченко
46'
45'
Желтая карточка
С. Тибблинг
31'
Желтая карточка
Ф. Лауэнборг
26'
Желтая карточка
Т. Кеинде
ГОЛ! 1:0!
Э. Святченко
Пас отдал
П. Систо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
35
Шарлес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Мидтьюлланд
30
Джаред Томпсон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Рандерс
62
Андреас Сендергор
ВР
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ЦП
29
Винсент Оново
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
3-3-3-1
1
Олафссон
18
Жуниньо
2
Андерссон
29
Паулиньо
28
Святченко
25
Онидика
3
Дальсгаард
35
Шарлес
77
Систо
11
Исаксен
74
Брумадо
2-5-1-3
28
Гравес
15
Марксен
23
Бундгор
14
Лауэнборг
24
Кеинде
10
Хаммершой-Мистрати
11
Тибблинг
7
Каллесе
4
Йонсен
45
Камара
30
Карльгрен
28
Святченко
3
Хег
3
Хег
28
Святченко
11
Исаксен
11
Мабиль
11
Мабиль
11
Исаксен
35
Шарлес
18
Серенсен
18
Серенсен
35
Шарлес
74
Брумадо
38
Маррони
38
Маррони
74
Брумадо
28
Гравес
8
Пизингер
8
Пизингер
28
Гравес
7
Каллесе
15
Копплин
15
Копплин
7
Каллесе
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
14
Лауэнборг
98
Одей
98
Одей
14
Лауэнборг
11
Тибблинг
9
Анкерсен
9
Анкерсен
11
Тибблинг
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Рандерс
30
Джаред Томпсон
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Винсент Оново
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
30
Джаред Томпсон
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Винсент Оново
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Мидтьюлланд - Рандерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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