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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Виборг
Силькеборг - Виборг: обзор матча 06 августа 2021
Силькеборг
06.08.2021, пятница, 19:30
Дания. Суперлига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Виборг
43'
С. Йоргенсен
69'
С. Йоргенсен
78'
Н. Валлис
90+5'
А. Линд
84'
К. Серенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Силькеборг - Виборг
ГОЛ! 4:1!
А. Линд
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Я. Бонде
84'
ГОЛ! 3:1!
К. Серенсен
Пас отдал
Т. Бек
ГОЛ! 3:0!
Н. Валлис
Пас отдал
С. Йоргенсен
78'
Замена
А. Линд
️️️️
Н. Хелениус
75'
Замена
А. Клинге
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
75'
73'
Замена
L. Gordinho
️️️️
М. Лауритсен
ГОЛ! 2:0!
С. Йоргенсен
Пас отдал
Н. Валлис
69'
64'
Замена
А. Джатта
️️️️
Д. Лонвейк
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Калисир
58'
55'
Замена
К. Леманс
️️️️
С. Бергер
Желтая карточка
А. Калисир
46'
45'
+1
Желтая карточка
С. Бергер
ГОЛ! 1:0!
С. Йоргенсен
43'
Желтая карточка
М. Каалунд
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
15
Gustav Dahl
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
0
J. Mensah
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Силькеборг
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
7
G. Marcussen
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
Виборг
26
Can Dursun
ВР
8
Клинт Леманс
ЦП
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
2-5-3
1
Ларсен
29
Карстенсен
26
Калисир
6
Бринк
18
Каалунд
8
Йоргенсен
7
Валлис
23
Тордарсон
9
Хелениус
15
3
Сальквист
1-1-5
24
Аньембе
6
Бонде
3
Серенсен
1
Лунд
14
Бергер
6
Крамер
3
Лауритсен
26
Калисир
3
Феликс
3
Феликс
26
Калисир
9
Хелениус
11
Линд
11
Линд
9
Хелениус
23
Тордарсон
19
Клинге
19
Клинге
23
Тордарсон
14
Бергер
8
Леманс
8
Леманс
14
Бергер
3
Лауритсен
25
25
3
Лауритсен
21
Лонвейк
20
Джатта
20
Джатта
21
Лонвейк
Остались в запасе
Силькеборг
Виборг
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
7
G. Marcussen
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
26
Can Dursun
ВР
19
Ибраим Саид
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
7
G. Marcussen
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
Остались в запасе
26
Can Dursun
ВР
19
Ибраим Саид
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Силькеборг - Виборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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