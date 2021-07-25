Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Силькеборг
Копенгаген - Силькеборг: обзор матча 25 июля 2021
Копенгаген
25.07.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Силькеборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Силькеборг
Замена
К. Дикс
️️️️
П. Анкерсен
77'
Желтая карточка
Л. Лерагер
72'
67'
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
А. Клинге
Желтая карточка
Д. Хочолава
62'
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
М. Дарами
55'
Замена
Й. Стаге
️️️️
Зека
55'
Желтая карточка
Зека
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
7
Николай Валлис
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
15
Gustav Dahl
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
Силькеборг
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
4-2-2-2
25
Грабара
34
Кристиансен
5
Хочолава
6
Оиконому
2
Анкерсен
6
Зека
21
Лерагер
9
Дарами
11
Бевинг
8
Фалк-Йенсен
10
Вильчек
2-3-5
1
Ларсен
26
Калисир
29
Карстенсен
7
Валлис
6
Бринк
18
Каалунд
15
3
Сальквист
11
Линд
19
Клинге
22
Оггесен
2
Анкерсен
4
Дикс
4
Дикс
2
Анкерсен
6
Зека
6
Стаге
6
Стаге
6
Зека
9
Дарами
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
9
Дарами
19
Клинге
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
19
Клинге
Остались в запасе
Копенгаген
Силькеборг
16
Пеп Бьель
АП
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
16
Пеп Бьель
АП
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Остались в запасе
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Копенгаген - Силькеборг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Копенгаген
Силькеборг
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+