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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Оденсе
Рандерс - Оденсе: обзор матча 25 июля 2021
Рандерс
25.07.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Оденсе
34'
А. Камара
15'
J. Thomasen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Оденсе
Замена
Т. Клюснер
️️️️
М. Греве
85'
Замена
Э. Марксен
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
85'
82'
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
J. Thomasen
78'
Замена
R. Laursen
️️️️
Р. Эстрем
77'
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
А. Элис Трандарсон
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
М. Эго
75'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Т. Кеинде
69'
68'
Замена
M. Lieder
️️️️
И. Жебали
46'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
M. Fenger
43'
Желтая карточка
И. Жебали
Желтая карточка
М. Греве
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Камара
Пас отдал
М. Греве
34'
15'
ГОЛ! 0:1!
J. Thomasen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
11
Эммануэль Сабби
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
9
Max Fenger
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Рандерс
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ЦП
11
Филип Бундгор
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
4
Ryan Laursen
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
10
Mart Lieder
ЦФ
3-4-4
28
Гравес
15
Копплин
8
Пизингер
7
Каллесе
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
17
Греве
30
Карльгрен
4
Йонсен
45
Эго
45
Камара
3-3-4
53
Кристенсен
3
3
Эстрем
3
11
Сабби
18
21
Трандарсон
30
Андерсен
9
Кадрии
11
Жебали
9
45
Эго
17
Лауридсен
17
Лауридсен
45
Эго
10
Хаммершой-Мистрати
15
Марксен
15
Марксен
10
Хаммершой-Мистрати
17
Греве
20
Клюснер
20
Клюснер
17
Греве
24
Кеинде
11
Тибблинг
11
Тибблинг
24
Кеинде
3
Эстрем
4
4
3
Эстрем
9
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
9
18
23
23
18
21
Трандарсон
6
6
21
Трандарсон
11
Жебали
10
10
11
Жебали
Остались в запасе
Рандерс
Оденсе
11
Филип Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
30
Mande Sayouba
ВР
11
Мозес Опондо
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
11
Филип Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
11
Мозес Опондо
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Рандерс - Оденсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
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