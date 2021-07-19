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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Сендерийск
Силькеборг - Сендерийск: обзор матча 19 июля 2021
Силькеборг
19.07.2021, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Сендерийск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Силькеборг - Сендерийск
90'
+2
Желтая карточка
А. Якобсен
90'
+2
Желтая карточка
С. Гартенманн
90'
+1
Замена
Б. Финне
️️️️
Э. Фредериксен
82'
Замена
R. Hassan
️️️️
R. Vinderslev
68'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
J. Simonsen
Замена
Н. Рёйкьер
️️️️
А. Линд
59'
Замена
М. Каалунд
️️️️
А. Оггесен
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
15
Gustav Dahl
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Сендерийск
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
3
Эмиль Хольм
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Силькеборг
18
Мадс Каалунд
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
14
Андерс Даль
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Сендерийск
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
19
Юлиус Бек
ЦФ
2-3-5
1
Ларсен
29
Карстенсен
26
Калисир
6
Бринк
8
Йоргенсен
7
Валлис
22
Оггесен
11
Линд
15
19
Клинге
3
Сальквист
2-4-5
3
Гартенманн
5
22
Фредериксен
29
6
17
3
Хольм
18
18
Якобсен
21
20
Томас
22
Оггесен
18
Каалунд
18
Каалунд
22
Оггесен
11
Линд
8
Рёйкьер
8
Рёйкьер
11
Линд
21
34
Эскесен
34
Эскесен
21
22
Фредериксен
11
Финне
11
Финне
22
Фредериксен
6
77
77
6
Остались в запасе
Силькеборг
Сендерийск
14
Андерс Даль
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
19
Юлиус Бек
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
14
Андерс Даль
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Остались в запасе
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
19
Юлиус Бек
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Силькеборг - Сендерийск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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Силькеборг
Сендерийск
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2022.09.08 21:50
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
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