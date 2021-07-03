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Расписание матчей
Евро-2024
Украина - Англия
Украина - Англия: обзор матча 03 июля 2021
Украина
03.07.2021, суббота, 22:00
Чемпионат Европы, 1/4 финала
0 : 4
Завершен
Англия
4'
Г. Кейн
46'
Г. Магуайр
50'
Г. Кейн
63'
Д. Хендерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Англия
73'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Г. Кейн
65'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
К. Филлипс
65'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Р. Стерлинг
65'
Замена
К. Триппьер
️️️️
Л. Шоу
Замена
Е. Макаренко
️️️️
С. Сидорчук
64'
63'
ГОЛ! 0:4!
Д. Хендерсон
Пас отдал
М. Маунт
57'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Райс
50'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Шоу
46'
ГОЛ! 0:2!
Г. Магуайр
Пас отдал
Л. Шоу
Замена
В. Цыганков
️️️️
С. Кривцов
35'
Травма
С. Кривцов
34'
4'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Стерлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛАЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПАЗ
5
Сергей Сидорчук
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
14
Калвин Филлипс
ОП
19
Мэйсон Маунт
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
17
Джейдон Санчо
РФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
12
Андрей Пятов
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Евгений Макаренко
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
20
Александр Зубков
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Марлос
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
4-3-1-2
1
Бущан
17
Зинченко
4
Кривцов
22
Матвиенко
13
Забарный
16
Миколенко
5
Сидорчук
21
Караваев
10
Шапаренко
9
Яремчук
7
Ярмоленко
4-2-1-1-2
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Магуайр
3
Шоу
4
Райс
14
Филлипс
19
Маунт
10
Стерлинг
17
Санчо
9
Кейн
5
Сидорчук
14
Макаренко
14
Макаренко
5
Сидорчук
4
Кривцов
15
Цыганков
15
Цыганков
4
Кривцов
3
Шоу
12
Триппьер
12
Триппьер
3
Шоу
14
Филлипс
10
Беллингем
10
Беллингем
14
Филлипс
4
Райс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Райс
10
Стерлинг
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
10
Стерлинг
9
Кейн
19
Калверт-Льюин
19
Калверт-Льюин
9
Кейн
Остались в запасе
Украина
Англия
20
Александр Зубков
ПВ
12
Анатолий Трубин
ВР
12
Андрей Пятов
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Роман Безус
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Марлос
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
7
Фил Фоден
ЛВ
13
Сэм Джонстон
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
20
Александр Зубков
ПВ
12
Анатолий Трубин
ВР
12
Андрей Пятов
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Роман Безус
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Марлос
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Остались в запасе
7
Фил Фоден
ЛВ
13
Сэм Джонстон
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Украина - Англия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Первый канал
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