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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Парагвай
Аргентина - Парагвай: обзор матча 22 июня 2021
Аргентина
22.06.2021, вторник, 03:00
Кубок Америки, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Парагвай
10'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Парагвай
87'
Замена
Б. Самудио
️️️️
Г. Авалос
87'
Замена
К. Гонсалес
️️️️
А. Ромеро
82'
Замена
Р. Санчес
️️️️
Р. Пирис
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Ди Мария
81'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Л. Паредес
81'
78'
Желтая карточка
А. Лусена
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
А. Гомес
72'
66'
Замена
А. Лусена
️️️️
А. Кубас
66'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Каку
Замена
Х. Корреа
️️️️
С. Агуэро
59'
Желтая карточка
Л. Паредес
34'
16'
Желтая карточка
Г. Гомес
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
А. Ди Мария
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Альберто Эспинола
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
14
Адриан Кубас
ОП
26
Роберт Пирис
ЦП
17
Каку
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Аргентина
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Николас Домингес
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
3
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
18
Брайан Самудио
ЛВ
5
Гастон Хименес
ОП
20
Ричард Санчес
ЦП
16
Анхель Лусена
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
7
Карлос Гонсалес
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Мартинес
3
Тальяфико
13
Ромеро
6
Пеццелла
26
Молина
5
Паредес
18
Родригес
10
Месси
11
Ди Мария
9
Агуэро
17
Гомес
4-1-1-3-1
1
Сильва
13
Эспинола
15
Гомес
6
Алонсо
23
Арсамендия
14
Кубас
26
Пирис
10
Альмирон
17
Каку
11
Ромеро
21
Авалос
17
Гомес
7
Де Пауль
7
Де Пауль
17
Гомес
5
Паредес
17
Домингес
17
Домингес
5
Паредес
11
Ди Мария
21
Корреа
21
Корреа
11
Ди Мария
9
Агуэро
16
Корреа
16
Корреа
9
Агуэро
11
Ромеро
7
Гонсалес
7
Гонсалес
11
Ромеро
26
Пирис
20
Санчес
20
Санчес
26
Пирис
14
Кубас
16
Лусена
16
Лусена
14
Кубас
17
Каку
21
Ромеро
21
Ромеро
17
Каку
21
Авалос
18
Самудио
18
Самудио
21
Авалос
Остались в запасе
Аргентина
Парагвай
9
Хулиан Альварес
ЦФ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
3
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
5
Гастон Хименес
ОП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
9
Хулиан Альварес
ЦФ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
3
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
5
Гастон Хименес
ОП
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Аргентина - Парагвай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
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