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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Мольде
Стремсгодсет - Мольде: обзор матча 31 октября 2021
Стремсгодсет
31.10.2021, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
6 : 0
Завершен
Мольде
37'
Ф. Фрайдей
41'
Й. Хове
45'
Г. Штенгель (П)
90'
K. Tokstad
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Мольде
ГОЛ! 4:0!
K. Tokstad
90'
Замена
В. Тор Ингимундарсон
️️️️
Ф. Фрайдей
83'
Замена
K. Tokstad
️️️️
Х. Стеневик
83'
Замена
Д. Ипалибо
️️️️
К. Красники
83'
68'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
Э. Кнутсон
68'
Замена
Д. Фофана
️️️️
О. Брюнхильдсен
Замена
Т. Грегор
️️️️
J. Parr
64'
59'
Замена
Ф. Сьелстад
️️️️
М. Эйкрем
56'
Красная карточка
М. Бьорнбак
46'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
Э. Хуссэйн
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Г. Штенгель
45'
44'
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
ГОЛ! 2:0!
Й. Хове
Пас отдал
Л. Вильсвик
41'
Желтая карточка
J. Parr
38'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фрайдей
Пас отдал
К. Красники
37'
Замена
М. Саэтра
️️️️
В. Михра
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
26
Ларс Вильсвик
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Стремсгодсет
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
25
Мартин Линнес
ПЗ
23
Эрик Андерсен
ПВ
28
Магнус Гредем
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
2-5
16
Михра
19
Лейфссон
71
Вальсвик
8
Хове
10
Штенгель
18
Стеневик
8
Красники
8
Гулликсен
3-3-3-1
1
Линде
15
Бьорнбак
18
Синюан
28
Хауген
20
Маннсверк
10
Брейвик
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
9
Фрайдей
25
Ингимундарсон
25
Ингимундарсон
9
Фрайдей
18
Стеневик
11
11
18
Стеневик
16
Михра
40
Саэтра
40
Саэтра
16
Михра
3
4
Грегор
4
Грегор
3
8
Красники
18
Ипалибо
18
Ипалибо
8
Красники
15
Кнутсон
23
Андерсен
23
Андерсен
15
Кнутсон
23
Эйкрем
23
Сьелстад
23
Сьелстад
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
27
Фофана
27
Фофана
17
Брюнхильдсен
8
Хуссэйн
98
Зехнини
98
Зехнини
8
Хуссэйн
Остались в запасе
Стремсгодсет
Мольде
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
1
Алекс Кранинкс
ВР
25
Мартин Линнес
ПЗ
28
Магнус Гредем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
25
Мартин Линнес
ПЗ
28
Магнус Гредем
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Стремсгодсет - Мольде
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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