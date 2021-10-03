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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Стремсгодсет
Волеренга - Стремсгодсет: обзор матча 03 октября 2021
Волеренга
03.10.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
3 : 0
Завершен
Стремсгодсет
9'
В. Кьяртанссон
43'
Т. Кристенсен
48'
Л. Жута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Стремсгодсет
Замена
M. Johnsrud
️️️️
Ф. Йенсен
88'
Замена
Я. Энг
️️️️
К. Борхгревинк
80'
80'
Замена
N. Gunnarsson
️️️️
Й. Хове
76'
Красная карточка
Г. Вальсвик
Замена
Х. Удаль
️️️️
В. Кьяртанссон
69'
64'
Замена
К. Красники
️️️️
Д. Ипалибо
53'
Желтая карточка
Д. Ипалибо
ГОЛ! 3:0!
Л. Жута
48'
47'
Замена
K. Tokstad
️️️️
Х. Стеневик
46'
Замена
Т. Грегор
️️️️
J. Parr
45'
Желтая карточка
А. Лейфссон
ГОЛ! 2:0!
Т. Кристенсен
Пас отдал
О. Сахрауи
43'
ГОЛ! 1:0!
В. Кьяртанссон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
37
Иван Насберг
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
35
Леонард Жута
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
26
Ларс Вильсвик
ЦФ
16
Вильяр Михра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Волеренга
6
Николай Томсен
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
Стремсгодсет
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
1-2-5
37
Насберг
16
Бьордал
10
Кристенсен
14
Лаюни
1
Хауг
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
9
Йенсен
2-5
19
Лейфссон
71
Вальсвик
8
Хове
16
Михра
26
Вильсвик
3
10
Штенгель
9
Йенсен
16
16
9
Йенсен
9
Кьяртанссон
19
Удаль
19
Удаль
9
Кьяртанссон
2
Борхгревинк
17
Энг
17
Энг
2
Борхгревинк
3
4
Грегор
4
Грегор
3
8
Хове
23
23
8
Хове
18
Ипалибо
8
Красники
8
Красники
18
Ипалибо
18
Стеневик
11
11
18
Стеневик
Остались в запасе
Волеренга
Стремсгодсет
6
Николай Томсен
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
6
Николай Томсен
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
Остались в запасе
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Волеренга - Стремсгодсет
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
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Волеренга
Стремсгодсет
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
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3
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1
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2020.02.11 00:50
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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2019.02.05 15:12
2
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8
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2019.01.20 22:26
15
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2018.07.17 08:42
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2018.02.10 01:15
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