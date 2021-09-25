Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Тромсе
Лиллестрем - Тромсе: обзор матча 25 сентября 2021
Лиллестрем
25.09.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
1 : 2
Завершен
Тромсе
90+1'
Л. Ольсен (П)
28'
Н. Вестерлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиллестрем - Тромсе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Ольсен
90'
+1
Замена
Й. Брюнес
️️️️
В. Драгснес
87'
84'
Замена
M. Andersen
️️️️
Э. Китолано
84'
Замена
A. Örn Arnarson
️️️️
Н. Вестерлунд
Замена
Т. Свендсен
️️️️
Э. Гарнас
73'
72'
Желтая карточка
К. Психе
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
D. Gustafsson
60'
56'
Замена
М. Ингебригтсен
️️️️
Р. Эспейор
28'
ГОЛ! 0:1!
Н. Вестерлунд
Пас отдал
Р. Эспейор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Гьермунд Осен
ЦП
4
Эспен Гарнас
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Тромсе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
14
Томас Тотланд
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
11
Рубен Йенссен
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
6
Йостейн Гундерсен
ЦФ
28
Якоб Карлстрем
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Лиллестрем
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Тромсе
12
Simon Thomas
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
1-5
26
23
Осен
4
Кнудсен
10
Ольсен
7
20
Драгснес
18
Мэттью
1-1-5
28
Психе
17
Китолано
11
Йенссен
28
Карлстрем
6
Гундерсен
11
Эспейор
23
Вестерлунд
7
10
10
7
20
Драгснес
14
Брюнес
14
Брюнес
20
Драгснес
4
Гарнас
23
Свендсен
23
Свендсен
4
Гарнас
23
Вестерлунд
2
2
23
Вестерлунд
17
Китолано
15
15
17
Китолано
11
Эспейор
19
Ингебригтсен
19
Ингебригтсен
11
Эспейор
Остались в запасе
Лиллестрем
Тромсе
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
12
Simon Thomas
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Лиллестрем - Тромсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Арасен
Новости команд
Все
Лиллестрем
Тромсе
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
«Лиллестрeм» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
«Лиллестрeм» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+