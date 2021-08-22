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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Тромсе
Сандефьорд - Тромсе: обзор матча 22 августа 2021
Сандефьорд
22.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
1 : 1
Завершен
Тромсе
17'
М. Эбийе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Тромсе
Пенальти не реализован!
С. Гуссиас
89'
86'
Замена
К. Психе
️️️️
A. Jenssen
Замена
M. Njie
️️️️
К. Хансен
82'
Желтая карточка
Б. Вембангомо
80'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
73'
68'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Э. Китолано
41'
Желтая карточка
И. Амундсен
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Эбийе
Пас отдал
Н. Вестерлунд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
5
Sander Moen Foss
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
5
Брайс Вембангомо
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
24
Хармит Сингх
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Тромсе
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦФ
28
Якоб Карлстрем
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
11
Кент-Аре Антонсен
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
94
Аугуст Миккельсен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Сандефьорд
10
Moussa Njie
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
Тромсе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
5
9
Тветер
19
Куртович
6
Мерк
24
Сингх
7
1-5
17
Китолано
25
94
Миккельсен
20
Эбийе
25
Нильсен
23
Вестерлунд
99
Хансен
10
10
99
Хансен
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
7
Ньенету
7
Ньенету
5
28
Психе
28
Психе
5
17
Китолано
11
Эспейор
11
Эспейор
17
Китолано
Остались в запасе
Сандефьорд
Тромсе
99
Jesper Granlund
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Сандефьорд - Тромсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
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